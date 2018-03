Stiri pe aceeasi tema

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Dupa succesul piesei "Demnitate", cu Marius Manole si Serban Pavlu in rolurile principale, Teatrul Avangardia anunta, astazi, o noua premiera pentru Romania: INTRIGA, de Jaime Salom, in regia lui Ricard Reguant, cu Medeea Marinescu, Serban Pavlu, Mihai Calin, Cristi Iacob si Ilona Brezoianu in rolurile…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. * In data de 12.03.2018,…

- De puțin timp, pe rafturile unui mare lanț de hypermarketuri din București au aparut primele clatite gata facute, fabricate in Romania. Sunt comercializate sub brandul Clatette, conțin faina, oua și lapte și sunt rezultatul unei idei de business ce s-a nascut in urma cu aproape șapte ani in Franța,…

- Compania Coca-Cola planuieste, dupa 130 de la lansare, realizarea primei bauturi alcoolice, care va fi comercializata in Japonia, pe baza unui amestec cu populara Chu-Hi. Chu-Hi este un amestec de alcool distilat cu diverse sucuri - de la kiwi la yuzu - este comercializata in intreaga tara.

- Noul producator de electromobile LVCHI, prezentat in China la inceputul acestui an, alaturi de ambitiile sale mari, a venit la Salonul Auto de la Geneva cu o masina noua, a doua din cele opt pe care doreste sa le lanseze pana in 2021.

- McLaren Automotive, constructorul britanic de mașini super sport premium, a prezentat in cadrul Salonului Auto de la Geneva o noua versiune pentru modelul Senna – GTR Concept. La standul marcii automobilul era in centrul atentiei si iata de ce.

- Dieta cu supe. Recomandari si restrictii Aceasta dieta are la baza supele și ciorbele. Insa, mare atenție! Acestea trebuie preparate fara prajeli. Cum sa slabesti cu dieta cu supe Trebuie sa stii ca aceasta dieta nu trebuie tinuta foarte mult timp. Perioada optima este de 8-10 zile, putand…

- Lexus gazduiește debutul mondial al noului UX la Salonul Auto de la Geneva, un crossover spiritual, conceput in mod expres pentru exploratorul urban modern care cauta un stil de viața de lux, proaspat, contemporan și dinamic.

- – Premiera mondiala a conceptului Renault EZ-GO, un vehicul-robot electric conceput special pentru transportul public sau privat in oraș. – Renault iși largește gama de motorizari și prezinta un nou motor pe benzina, 1.3 ...

- Pe langa pensia uriașa pe care Tudorel Toader o incaseaza lunar, el deține case, terenuri si masini. Veniturile anuale ale ministrului de Justiție ajung la sume greu de procesat de catre oamenii cu o situație materiala mica sau medie. Potrivit declarației de avere pe care și-a facut-o publica, ministrul…

- Astazi, 5 martie, postul de televiziune Jurnal TV implinește 8 ani. Cu aceasta frumoasa aniversare, echipa Jurnal TV a mers pe la mai multe redacții „concurente" pentru a le indulci cu un mic tort, dar și o porție de macarons.

- CSM Volei Alba Blaj va organiza turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, pe 5 si 6 mai, la Bucuresti, o premiera in Romania la jocurile de echipa, a anuntat, miercuri, clubul pe pagina sa de Facebook. ''Volei Alba Blaj a primit, in aceasta dupa amiaza, organizarea turneului…

- Gerul și zapada au pus stapanire pe Romania și se circula cu dificultate in multe zone din țara. In timp ce, in Capitala, școlile au fost inchise la cererea Gabrielei Firea, acum primarul general a facut un anunț extrem de important pentru cetațenii din București.

- Premiera de la Hyundai. Constructorul sud-coreean a ales piata europeana pentru a lansa in premiera mondiala primul sau SUV subcompact complet electric – Kona Electric sau cum mai este numit Kona EV.

- Romania va participa, in premiera, la Targul International de Carte de la Minsk, in perioada 28 februarie - 4 martie, cu un stand national organizat de Ambasada Romaniei in Republica Belarus si de Institutul Cultural Roman de la Varsovia, conform unui comunicat de presa comun al celor doua institutii,…

- Nationala de rugby a Romaniei a coborat o pozitie, de pe locul 15 pe locul 16, in clasamentul mondial, dupa infrangerea surprinzatoare in fata Spaniei, de duminica, din Rugby Europe International Championship (REIC). Potrivit World Rugby, Romania a pierdut 1,34 puncte dupa esecul de la…

- De-a lungul secolelor, Banatul a fost campionul premierelor in Romania, Timisoara fiind probabil cel mai inovativ oras din tara si unul dintre orasele ai carui locuitori au avut mereu curajul și spiritul vizionar sa fie primii in tot ce inseamna progres. Sa ne amintim ca Timisoara a fost primul oras…

- "Cred ca este foarte greu sa vorbim despre adevar ca atare in viata politica, dar noi, cei care devenim din ce in ce mai constienti de lucrurile rele care se pot produce daca suntem foarte economicosi cu adevarul si daca nu vrem sa-l privim in fata, noi trebuie sa punem o presiune continua asupra…

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu va fi prezentat astazi in cadrul Festivalului International de la Berlin, in sectiunea Forum, potrivit unui comunicat de presa al producatorului. Filmul porneste de la ideile unui functionar din Vaslui care are curajul sa isi puna intrebari despre regulile…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- De la lansarea sa din 1995, Mercedes-Benz Sprinter a redenumit o intreaga clasa de autovehicule datorita calitatilor sale remarcabile. Pe 6 februarie 2018, cea de-a treia generatie a unuia dintre cele mai bine comercializate autovehicule comerciale usoare a fost prezentat, in premiera mondiala, in noul…

- Program incarcat in acest an pentru Mercedes-Benz la cea de-a 88-a editie a Salonului Auto de la Geneva. Pe langa debutul public al noii generatii A-Class, noii generatii G-Class si a versiunii sport AMG G 63, avem confirmarea ca va fi prezentat noul Mercedes-AMG GT Coupe cu patru uși.

- Premiera la Cluj. Municipalitatea plateste chiria victimelor violentei domestice Primaria Cluj-Napoca va subventiona partial sau integral chiria victimelor violentei domestice si persoanelor cu venituri mici, cu sume cuprinse intre 900 si 1.400 de lei pentru o perioada de un an, scopul fiind de a-i…

- Primaria Cluj-Napoca va subventiona partial sau integral chiria victimelor violentei domestice si persoanelor cu venituri mici, cu sume cuprinse intre 900 si 1.400 de lei pentru o perioada de un an, scopul fiind de a-i sprijini pe cei aflati in stare de marginalizare sociala. Primarul…

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Cinci anevrisme cerebrale ale unei femei au fost tratate, la Targu Mures, prin implantarea simultana a doua dispozitive de ultima generatie. Prin interventia care reprezinta o premiera medicala in Romania a fost eliminat riscul unei hemoragii...

- Seful PSD si premierul vor face anunturi in premiera. Aflati masuri de ultima ora ale Guvernului Dancila, ce se intampla cu pensiile si cu salariile, ce a vorbit Liviu Dragnea cu Klaus Iohannis la Cotroceni. Liviu Dragnea va face dezvaluiri explozive despre fata ascunsa a statului paralel.

- Noul Mercedes-Benz A-Class a fost prezentat! Dupa cum s-a remarcat anterior, compacta germana si-a pastrat caracterul tanar și dinamic, insa pe langa asta a devenit mai matura și mai confortabila decat oricand. Fiind produs de o marca premium, hatchback-ul german reprezinta luxul modern in clasa compacta…

- Avand in vedere ca in Romania nu exista un sistem standardizat privind preventia si asistenta pacientilor cu dementa Alzheimer, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi va implementa un proiect in premiera pentru tara noastra, ce va fi structurat pe doua obiective.

- Clubul Harunustaspor, care evolueaza intr-un campionat regional de amatori din Turcia, a achizitionat un jucator folosind criptomoneda Bitcoin, o premiera. Potrivit presei din Turcia, Omer Faruk Kiroglu, in varsta de 22 de ani, a acceptat o oferta de 0,0524 Bitcoin (aproximativ 431 de euro) si 2.500…

- Premiera muzicala de la moldoveanca Olga Verbitchi! Interpreta a lansat recent o superba melodie in colaborare cu Dj Sava din Romania. Piesa se numeste „Coco Bongo” si te duce cu gindul la zilele de vara si timpul liber din Mexic. Melodia vine la pachet si cu un videoclip incendiar, care, in mai putin…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Trofeul castigat de Simona Halep la Australian Open a ajuns in Romania intr-o banala punga de hartie, ceea ce i-a facut pe unii oameni sa creada ca este vorba despre o tava de mancare, nicidecum de cel mai valoros premiu obtinut la Melbourne de o jucatoare de tenis din Romania. Simona Halep a revenit,…

- Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a vorbit despre partida romancei cu Angelique Kerber, dar și ce urmeaza, cu Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Tehnicianul e mandru de evoluția Simonei Halep de pana acum și știe ce o așteapta pe aceasta in finala de maine, care incepe la ora 10:30,…

- Oamenii de știința din Shanghai au reușit sa cloneze doua maimuțe, folosind aceeași tehnica din 1996, prin care a aparut oaia Dolly. Este in premiera cand se reușește clonarea unor primate prin aceasta metoda.

- Doua maimute au pasit pe urmele oii Dolly si au devenit primele primate din lume care au fost clonate in urma transferului de ADN, informeaza Press Association si AFP. Doua exemplare identice de macac cu coada lunga, Zhong Zhong si Hua Hua, s-au nascut in urma cu opt saptamani respectiv…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai, la Timisoara, pune Romania pe harta marilor intreceri de atletism, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea. Aceasta competitie, la care si-au…

- Unele dintre cele mai importante edituri din Romania au prezentat, pentru MEDIAFAX, autorii pe care mizeaza in anul 2018, voci puternice ale literaturii universale, dar si noutatile editoriale pe care le pregatesc.

- Constructorul auto sud-coreean KIA a prezentat oficial in cadrul expozitiei CES din Las Vegas crossoverul electric KIA Niro EV Concept. Masina „a fost conceputa pentru a prezenta urmatorul pas al KIA Motors in calatoria sa constanta prin care va electrifica gama de modele".

- Compania Hyundai a organizat astazi, 9 ianuarie, in cadrul expozitiei de consumabile CES 2018 din orasul Las Vegas, premiera unui nou electromobil care ruleaza pe baza de hidrogen. Masina a fost numita NEXO si va inlocui in gama modelul Hyundai ix35/Tucson Fuel Cell.

- Grupul norvegian Vard a caștigat un contract pentru construția unui feribot pentru mașini și pasageri pentru operatorul norvegian Boreal. Acesta va fi primul feribot 100% electric construit in Romania, pe șantierul Vard de la Braila. Șantierul Vard de la Braila va incepe construcția unui feribot complet…

- Il veți vedea pe Șerban Nicolae cand pupa mana unui cantareț dupa ce canta "Pușca și cureaua lata", melodia lui Emil Boc. Vor fi și alte momente de pomina cu jurnaliști și politicieni. Aceștia se vor distra cot la cot cu cei mai iubiți artiști din țara. [citeste si] Surprizele se vor…

- Momentul istoric pentru Ortodoxia romana in care Patriarhul Kiril al Rusiei a vizitat Romania a fost povestit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Preafericitul Daniel vorbeste in premiera si despre vizita sa in Rusia intr-un interviu acordat Televiziunii Romane."Prezența a fost o necesitate,…

- „Banditul Whiskey”/”The Whiskey Robber”, povestea adevarata a banditului plecat din Romania care a jefuit 27 de banci in Ungaria, strangand peste o jumatate de milion de dolari, va intra pe marile noastre ecrane pe 26 ianuarie 2018. Attila Ambrus/Banditul Whiskey devenea un erou popular la sfarșitul…