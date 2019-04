Volkswagen recheamă în service peste 11. ... Volkswagen este nevoita sa recheme in service toate unitațile modelului electric e-Up produse de la lansarea inițiala din 2013 și pana in martie 2017. Constructorul german a luat aceasta decizie ca urmare a descoperirii unei posibile probleme la sigiliul bateriei. Astfel, exista pericolul ca un adeziv sa se scurga in carcasa de protecție a bateriei de inalta tensiune. Totuși, un purtator de cuvant al Volkswagen a menționat ca, cel puțin... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

