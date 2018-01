Volkswagen prinde curaj dupa scandalul Dieselgate: "Vrem sa devenim un brand relevant in SUA"

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la constructorul spaniol de infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona, a carei conducere…

- Scandalul din interiorul PSD ajunge la punctul culminant, dupa ce mai mulți lideri ai partidului au cerut convocarea Comitetului Executiv. In spatele ușilor inchise se vorbește tot mai mult despre o demisie/demitere a premierului, daca acesta nu va face un pas inapoi in meciul cu Liviu Dragnea și…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Cazul Lucan are efecte devastatoare asupra pacienților. Neregulile care au iesit la iveala le-au facut pe rudele pacienților care ajung in moarte cerebrala sa nu iși mai dea așa ușor acceptul pentru prelevarea organelor.

- Gavris este unul dintre cei mai apreciati politisti romani, structura pe care o conduce avand zero cazuri de crima cu autor necunoscut. Intr-un interviu pentru Digi 24, Radu Gavris afirma ca daca aceste modificari intra in vigoare, "vor fi autori de omor, viol, pedofilie, care fie nu vor putea fi prinsi,…

- Iulia si Mihai Albu au divortat in martie 2013, la notar, dupa opt ani de casnicie. Ulterior, au ajuns la tribunal pentru programul de vizita al fetitei, Mikaela (7 ani), care a ramas in grija mamei. De la copil a pornit si ultimul scandal intre cei doi. Mikaela Albu a petrecut Craciunul cu tatal ei,…

- Scandalul a izbucnit intr-un restaurant din satul bihorean Fegernicu Nou, comuna Sarbi, si a avut drept victima si un politist de la Sectia 3 Biharea. Agentul s-a ales cu traumatism cranian și leziuni la nivelul picioarelor dupa ce a fost lovit de unul dintre scandalagiii pe care trebuia sa-i potoleasca.…

- Fiul patronului Frutti Fresh, Victoraș Micula, a avut parte de evenimente desprinse din filmele de acțiune. Micul magnat a fost imortalizat in ipostaze rușinoase ținand cont de statutul sau in societate.

- Cei mai multi pensionari au venit foarte devreme la Teatrul Muzical din Galati unde Primaria a pus in vanzare biletele pentru traditionalul eveniment "Revelionul pensionarilor". Oamenii au stat la rand chiar si cinci ore pana cand a fost deschisa casieria la ora opt, fara sa mai existe insa incidente…

- Carmen Serban a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook, dupa ce unul dintre videoclipurile ei a starnit controverse pe retelele de socializare, pentru ca a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila”, institutia demarand, marti, o ancheta interna…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri doua propuneri legislative pentru facilitarea modului in care companiile, in special IMM-urile, isi vand produsele in Europa si pentru consolidarea controalelor efectuate de autoritatile nationale si agentii vamali pentru impiedicarea vanzarii produselor nesigure…

- Are așa numitul Stat Paralel un rol în scandalul presupuselor închisori secrete CIA din România? Este întrebarea pe care i-a pus-o Flux 24 duminica într o conferința de presa colonelului Daniel Dragomir, fost ofițer SRI. "Prea multi oameni au incalcat legile pentru…

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Un fost director al uzinei Volkswagen din Detroit a fost condamnat la sapte ani de inchisoare. Justitia americana il considera vinovat, complice la fraudarea softurilor masinilor diesel pentru a pacali controalele de mediu din Statele Unite. Mai mult, el a mintit si a distrus documente atunci cand a…

- Fostul principe Nicolae a trimis o adresa catre Familia Regala, prin care cere sa i se comunice detalii privind inmormantarea Regelui Mihai. Avocatul sau a precizat ca cerea lui Nicolae a fost ignorata, insa sustine ca acesta va participa la funeralii, din public, chiar daca nu va primi un raspuns.Citeste…

- Președintele executiv al PSD a spus ca jignirile adresate de colegul sau de partid, Șerban Nicolae, deputatei USR fac parte dintr-o "conversație privata" inregistrata cu telefonul mobil. De asemenea, a criticat "comportamentul aparte" al parlamentarilor din USR. Ce spune Banciu "Intr-un…

- Legiuitorii UE au ajuns joi la un acord care urmeaza sa permita o consolidare a arsenalului legislativ european in domeniul omologarii vehiculelor - raspunsul Bruxellesului la doi ani dupa scandalul motoarelor trucate ale Volkswagen, relateaza AFP. Negociatorii Parlamentului European (PE) si Consiliului,…

- Legiuitorii UE au ajuns joi la un acord care urmeaza sa permita o consolidare a arsenalului legislativ european in domeniul omologarii vehiculelor - raspunsul Bruxellesului la doi ani dupa scandalul motoarelor trucate ale Volkswagen, relateaza AFP.

- Oliver Schmidt, fost membru in conducerea Volkswagen, a primit pedeapsa maxima din partea unei instanțe de judecata din SUA pentru implicarea in trucarea emisiilor din celebrul scandal Dieselgate. Neamțul a fost condamnat la 7 ani de inchisoare și trebuie sa plateasca o amenda de 400.000 de dolari.

- Scandalul care are loc miercuri in plenul Parlamentului, cand coaliția PSD-ALDE a votat, pe repede inainte, in linia raportului Comisiei Iordache, a dus și la un schimb aprins de replici intre senatorul PSD și președinte al comisiei SIPA Șerban Nicolae și deputata USR Cosette Chicirau.

- Scandalul microfonului descoperit de ministrul Carmen Dan in locuinta inchiriata pare sa se fi stins. Cazul a fost facut public chiar de Carmen Dan intr-o emiziune TV. Au urmat luarile de pozitie ale SRI, IGPR, unitatii de informatii a MAI, DGPI, si a Parchetului General. Concluzia: toti coopereaza…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este…

- Brigada de arbitri de la Valencia - Barcelona, scor 1-1, i-a scos din minți pe catalani. Lui Messi i-a fost anulat un gol dupa ce nici "centralul" Iglesias Villanueva, nici asistentul sau, Enrique Jose Ramos Ferreiros, nu au vazut mingea intrata in poarta. In emisiunea El Dia Despues au fost descifrate…

- Maria Constantin a decis sa ceara ajutorul unui psiholog și sa faca terapie. "A merge la psiholog intr-o perioada grea din viața ta nu este nicio rușine. Eu recunosc, am ajuns la psiholog, fac terapie. Și asta m-a ajutat sa-mi dau seama ca, prin cate am trecut, sunt totuși un om normal, cu…

- Grupul Volkswagen, Daimler și BMW sunt pe punctul de a obține producții record de mașini in acest an, iar trendul ar putea continua și in 2018, pe fondul creșterii puternice venite din China și India.

- In timp ce viitorii medici acuza Ministerul Sanatatii si Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila de lipsa de transparenta in organizarea concursului de rezidentiat din Capitala, rectorul UMF Bucuresti, academicianul Ioanel Sinescu, a explicat intr-un interviu pentru „Adevarul”, ce s-a intamplat…

- La proiectul inițiat de Antena 3 participa sambata aproximativ 3.000 de voluntari, proiectul urmand sa se deruleze etapizat pana la finalul anului 2018, pe o suprafata totala de 75 de hectare. Parcul Memoriei Nationale va avea 335.000 de stejari, cate unul pentru fiecare erou cazut in Primul…

- Amplificarea legaturilor economice intre Dobrogea si teritoriile de peste fluviu, miscarea locuitorilor de o parte si de alta a Dunarii, sprijinul prin carti si bani acordat comunitatii romanesti in deceniile sapte si opt ale secolului al XIX lea au intarit in randul acesteia sentimentul de fratietate…

- La doar cateva zile de scandalul iscat de fostul principe Nicolae, jurnalista TVR Camelia Csiki a dezvaluit in emisiunea lui Radu Andrei Tudor ce i-ar fi transmis fostul principe Nicolae intr-o discuție privata pe care cei doi ar fi avut-o.Citește și: Rareș Bogdan face 'PRAF' miting-ul anunțat…

- Gabriel Zamfir (foto), noul manager al filarmonicii, este acuzat ca a plagiat in proiectul de management cu care și-a caștigat postul. Primaria Craiova, organizatoarea concursului pentru funcția de manager, tace. Mai mult, refuza cererile ziariștilor care vor sa afle cine ...

- Fostul principe Nicolae a continuat sa posteze pe Facebook fotografii care il infatiseaza alaturi de bunicul sau, Regele Mihai, insotite de mesaje emotionate. Asta dupa ce, incercarea de la inceputul saptamanii de a-si vedea bunicul, aflat intr-o stare de sanatate precara, s-a soldat cu un imens scandal.

- Președintele Vladimir Putin a insinuat joi ca acuzațiile de dopaj de stat vizandu-i pe sportivii ruși sunt orchestrate de Statele Unite pentru a afecta desfașurarea alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia, informeaza AFP. "Iata ce ma îngrijoreaza: Jocurile Olimpice…

- Avertismentul lansat de PUTEREA, prin seria de articole in care a tratat pe larg scandalul termoficarii din Drobeta Turnu Severin, se dovedește zilele acestea a fi mai mult decat indreptațit. In ciuda raportarilor triumfaliste ale primarului Marius Screciu, care anunța cu emfaza reluarea furnizarii…

- Trei foști responsabili din fotbalul sud-american, care pledeaza ca nevinovați in scandalul de corupție de la FIFA, s-au prezentat la tribunalul din Brooklyn unde a inceput procesul in care sunt acuzați de luare de mita. Sursa foto: globoesporte.globo.com Cel mai proeminent dintre…

- Steliano Filip este un personaj cu inclinatii bahice, desi este penticostal, iar religia ii interzice consumul de alcool. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a discutat cu o figura proeminenta a cultului, din Buzau, orasul unde s-a nascut mijlocasul lui Dinamo. Pastorul l-a avertizat pe internationalul…

- Un grup de parlamentari pro-independenta din Scotia a inaintat o motiune in care indeamna la recunoasterea internationala a votului din parlamentul catalan pentru independenta fata de Spania, punand presiune pe liderul Scotiei sa aprobe acest demers, informeaza joi agentia de presa Reuters, potrivit…

- Sotia lui Laurentiu Reghecampf încearca sa le rezolve problemele dinamovistilor. Scandalul e mare în "Groapa" dupa ce mai multi jucatori au baut la hotel pâna la 4 dimineata, iar echipa a pierdut, 0-4, cu Viitorul lui Hagi.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația de la Dinamo și despre jucatorii echipei roș-albe care au baut inainte de meciul din Cupa Romaniei, 1-0, cu Aerostar Bacau. "La mine nu s-a intamplat niciodata ca la Dinamo. Poate doar cate un caz izolat, dar nu in grup. Sau cate doi. Daca se intampla…

- Scandalul in centrul caruia se afla Kevin Spacey readuce in prim-plan detalii tulburatoare din trecutul actorului, cum ar fi dezvaluirile fratelui mai mare al starului potrivit carora tatal lor a fost un simpatizant nazist care l-a violat si si-a brutalizat familia.

- Vasile Miriuța, tehnicianul lui Dinamo, a vorbit despre scandalul bahic izbucnit la Piatra-Neamț, inaintea meciului pe care "cainii" l-au jucat joia trecuta in șaisprezecimile Cupei cu Aerostar Bacau, 1-0. a Cu o zi inaintea meciului extrem de important cu Viitorul, antrenorul dinamovist da asigurari…

- Alina Eremia lanseaza o colaborare neasteptata cu Grasu XXL, Imi dai curaj. Realizat intr-un cadru minimalist, videoclipul piesei pune in valoare puterea cuvintelor si sentimentelor pe care cei doi artisti le-au pus pe hartie.

- Apele tulburi din politica romaneasca sunt din ce in ce mai tulburi. Astfel, Codrin Ștefanescu a avut o reacție fulminanta dupa ce Victor Ponta a spus ca exista fotografii cu Liviu Dragnea de la diverse intalniri cu Laura Kovesi și cu șefi ai serviciilor secrete. Reamintim ca fostul premier, Victor…

- Un fost conducator al federației guatemaleze de fotbal, care pledase vinovat la acuzațiile de primire de mita in scandalul de corupție din cadrul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), a fost condamnat, miercuri, de un judecator federal din New York la opt luni de inchisoare, prima sentința pronunțata…

- Scandalul continua in familia lui Calin Geambasu! Tanarul a revenit la TV, unde a facut din nou dezvaluiri socante. Mama lui a intervenit si sustine ca el a cerut-o in casatorie la un moment dat. De asemenea, artistul este acuzat de rele tratamente aplicate bunicii lui.

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, urmeaza sa participe luni, la „Ora Guvernului”, in Plenul Camerei Deputaților, incepand cu ora 16:00. Dezbaterea publica din forul legislativ are urmatoarea tema: „Split TVA – amenințare la securitatea economica a Romaniei” și este organizata la propunera grupului parlamentar…

- Oare care sunt valorile unui popor care valideaza, prin vot, tot felul de infractori, analfabeti si impostori? Oare nu ne-am saturat sa tot spunem ca Romania este o „tara de rahat“ si ca politicienii sunt asisderea cand noi insine ii validam si le creem impresia ca sunt mici dumnezei carora nimic nu…