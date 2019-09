Volkswagen pregătește extinderea gamei de modele electrice: subcompacta ID. ... Volkswagen iși contureaza deja un plan ambițios pentru extinderea gamei de modele electrice sub noul brand ID. Potrivit unor informații dezvaluite de oficialii Volkswagen pentru publicația britanica Autocar, producatorul german a stabilit deja reperele pentru inca doua modele electrice care urmeaza sa fie prezentate in urmatorii patru ani. Astfel, Volkswagen ID.1 va fi o subcompacta electrica care va fi disponibla pe piața incepand din 2023.... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a prezentat noul ID.3 (foto) in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Primul model electric al noii familii ID a strans deja peste 30.000 de pre-comenzi, iar primele livrari vor incepe in vara anului viitor. Cu ocazia evenimentului din Frankfurt, oficialii Volkswagen au oferit o serie de…

- Ford prezinta la Frankfurt noul Puma, SUV-ul care va fi produs la Craiova si care va fi disponibil pe piata incepand din decembrie 2019. Compania americana a lansat si mai multe vehicule electrice.

- Anul trecut, Fiat-Chrysler Automobiles a anunțat investiții totale de 5 miliarde de euro, pana in 2021, pentru lansarea unor noi modele in producție. Printre noile modele ce vor fi lansate se numara SUV-ul Alfa Romeo Tonale (foto), anunțat printr-un concept in primavara acestui an, dar și Fiat Panda…

- Volkswagen ar putea extinde gama pe care o dezvolta in Europa cu o noua versiune Shooting Brake pentru unul dintre modelele deja existente. Informația apare intr-un document oficial redactat in limba germana in care constructorul explica planurile pentru uzina pe care o deține in localitatea Emden.…

- Ziarul Unirea Se pregatește licitația pentru extinderea Spitalului Municipal din Sebeș Se pregatește licitația pentru extinderea Spitalului Municipal din Sebeș • Valoarea lucrarilor a fost actualizata la 90,5 milioane de lei Consilierii locali din Sebeș au votat in cadrul unei ședințe recente actualizarea…

- Fiat a anunțat in primavara acestui an ca va lansa o versiune electrica pentru modelul de oraș 500 in cursul anului 2020. Fiat 500 electric va avea o producție inițiala de 80.000 de unitați, insa aceasta va fi extinsa in funcție de cerere. Producția efectiva va incepe in perioada aprilie-iunie 2020…

- Achiziționați la finalul anului 2018 de compania indiana Mahindra, italienii de la Pininfarina au prezentat anul acesta la Geneva primul lor model de serie: un hypercar electric de 1900 de cai putere care fi livrat clienților incepand cu anul 2020. Pininfarina Battista iși va face debutul in fața publicului…

- Gama de masini fierbinti BMW M deja s-a extins in ultimii ani mai mult decat se astepta. Cele mai recente modelele sunt noile si atragatoarele M8 Coupe/Cabriolet , X3 M și X4 M , precum și crossoverul BMW X2 M35i care aparține seriei mai tinere M Performance. De asemenea, cine ne urmareste pe noi sau…