Volkswagen muta productia modelului Passat la fabrica Skoda din Cehia Volkswagen AG a confirmat joi ca va transfera productia modelului Passat din Germania la fabrica Skoda din Cehia, in conditiile in care cel mai mare producator auto global isi accelereaza investitiile in masini cu emisii zero.



Pe piata europeana, vanzarile Passat au scazut cu 5,6%, la 127.325 unitati, in primele noua luni din acest an, transmite Automotive News Europe.



Modelul Passat va fi fabricat din 2023 la uzina Skoda din Kvasiny, anuntase saptamana trecuta publicatia germana Handelsblatt, citand surse din interiorul companiei. La Kvasiny sunt produse in prezent modelele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

