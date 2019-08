Stiri pe aceeasi tema

- Practic, Volkswagen va renunta la efectul 3D al celor doua litere V si W din componenta logo-ului in favoarea unui design bidimensional, cunoscut in lumea digitala drept "flat". Literele V si W vor fi integrate in continuare intr-un cerc, insa nu se vor mai atinge. Pe modelele constructorului, logo-ul…

- Volkswagen a anunțat joi ca va prezenta un nou logo cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Producatorul german susține ca a simțit nevoia unei noi identitați vizuale ca urmare a scandalului Dieselgate, care a determinat compania sa schimbe radical strategia prin planificarea a…

- Mai mulți activiști s-au legat cu lanțuri de șinele de cale ferata pentru a opri un tren ce transporta autovehicule Volkswagen, in cursul unui protest ecologist care a avut loc in apropierea orașului german Wolfsburg, informeaza agenția de știri Dpa.Trenul nu se afla pe o linie de cale ferata…

- Dacia Duster are un preț mai mare pe piața din Romania decat Germania și Franța, chiar si dupa ce producatorul francez s-a decis sa echipeze SUV-urile pentru Romania cu unul dintre cele mai moderne propulsoare ale gamei, 1.0 TCe 100. In Franta, Dacia Duster in echiparea Access costa 12.490 de euro,…

- Vanzarile de autoturisme in Germania au urcat cu 4,7% in iulie, la 332.788 unitati, in timp ce Dacia a raportat un avans de 7,1%, la 8.189 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite Automotive News Europe.Brandurile Renault si Volkswagen au raportat…

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a dezvaluit ca a avut o discuție cu Mirel Radoi, dupa ce naționala Romaniei U21 a pierdut semifinala cu Germania, 2-4, de la EURO 2019. „Am vorbit ieri, i-am zis sa nu mai fie suparat. Era foarte suparat Mirel. Se aștepta la mai mult, iși…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a retras oferta de fuziune pentru Renault, acuzand conditiile politice din Franta pentru renuntarea la crearea celui de-al treilea lider global in industria auto, dupa Volkswagen si Toyota, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Surse apropiate de Consiliul…

- Turcia are o infrastructura solida, dar Bulgaria este o alta optiune, deoarece este mult mai stabila din punct de vede politic si este un stat membru al UE, a explicat seful sindicatului Skoda, Jaroslav Pov?ik, pentru publicatia ceha. Sindicatul a informat ca va solicita un raspuns de la conducerea…