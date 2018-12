Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a confirmat ca a vandut publicului intre 2006 si 2018 aproximativ 6.700 de modele pre-serie ca masini rulate, desi acestea nu indeplineau normele din Europa si SUA, fiind destinate testelor si expozitiilor de profil, informeaza... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- O adolescenta din Sudanul de Sud a fost licitata recent pe Facebook pentru a fi luata de sotie, desi este minora, acuza o organizatie pentru drepturile omului, sugerand ca reteaua de socializare online ar fi targ modern de sclavie.

- Actiunile Volvo au scazut semnificativ marti, dupa ce grupul auto suedez a anuntat ca o componenta de control a emisiilor folosita la vehiculele sale se degradeaza mult mai rapid decat se estima, astfel incat motoarele ar putea depasi limitele de emisii de oxid de azot. Compania, care produce…

- Al Dahra intenționeaza sa investeasca inca 500 de milioane de dolari in Romania in urmatorii cinci ani, in urma achiziției recente a companiei Agricost și preluarea in concesiune a Insulei Mari a Brailei, cea mai mare ferma consolidata din Europa, informeza compania. Potrivit sursei citate, Al Dahra…

- Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a devenit ținta criticilor, dupa ce a participat la evenimentul organizat de primarul sectorului 5, Daniel Florea, pentru a celebra „50 de ani de Sector 5”. Cantarețul a prezentat evenimentul, insa discursul sau inainte de a-l invita pe scena pe Florea a starnit…

- Un scandal izbucnit in aceasta seara intr-un bar din apropierea școlii nr. 5 s-a soldat cu victime. Un barbat a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost injunghiat in urma altercației cu mai mulți tineri. Barul se afla pe un gang care duce catre fostul cinematograf Dacia. ”Am auzit scandal, oameni…