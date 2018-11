Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto Volkswagen AG intentioneaza sa vanda masini electrice cu un pret sub 20.000 de euro (22.836 de dolari) si sa protejeze locurile de munca din Germania modificand trei fabrici pentru a produce vehicule care sa rivalizeze cu cele ale Tesla, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit…

- Producatorul german de componente auto Schaeffler, prezent si pe piata din Romania, va inchide doua uzine din Marea Britanie ca urmare a modificarilor impuse de iesirea acestei tari din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. Schaeffler a precizat marti ca uzinele sale de…

- Grupul german de telefonie Deutsche Telekom vrea sa sprijine dezvoltarea infrastructurii pentru mașinile electrice și pregatește o rețea de stații de incarcare in Germania. Nemții vor sa transforme "cutiile gri" ce gazduiesc cablurile de telefonie fixa și internet in interiorul orașelor și sa le adauge…

- Daimler AG nu exclude o viitoare cooperare cu Tesla, chiar daca grupul auto german si-a vandut participatia la producatorul american de vehicule electrice, a afirmat directorul general al Daimler, Dieter Zetsche, intr-un interviu acordat publicatiei poloneze Rzeczpospolita, transmite Reuters. 'Nu…

- Dezvoltarea de catre Uniunea Europeana (UE) a propriei sale productii de baterii pentru vehiculele electrice este "extrem de importanta", pentru a-si asigura rolul in industria auto, care trece la mobilitatea trece la mobilitatea electrica, a declarat, marti, cancelarul german Angela Merkel, intr-o…

- Expertii estimeaza ca, pana in 2022, un milion de automobile electrice hibride sau echipate cu baterii vor rula pe drumurile din Germania. Obiectivul initial al Guvernului de la Berlin era ca, pana in 2020, sa existe un milion de automobile electrice in Germania dar interesul scazut al cumparatorilor…

- Platforma modulara MEB, dedicata mașinilor electrice care vor rezulta din dezvoltarea conceptelor Volkswagen ID și ID Buzz, este gata sa fie folosita de grupul german pentru proiectul ambițios de lansare a viitoarelor modele cu emisii zero. Volkswagen, Skoda, Seat și Audi sunt cele 4 branduri care vor…

- Mercedes-Benz va dezvalui modelul sau de masina SUV electrica, prin lansarea acestuia marcandu-se inceputul „asaltului” nemtilor asupra companiei lui Elon Msuk, Tesla, care are pozitia dominanta in ceea ce priveste vehiculele electrice, scrie Reuters. Piata masinilor electrice se dezvolta,…