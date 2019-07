Volkswagen extinde alianţa cu producătorii de baterii pentru vehiculele electrice VW va cumpara baterii in valoare 50 de miliarde de euro (56,57 miliarde de dolari), iar printre partenerii sai strategici se afla companiile Northvolt (Suedia), SKI, LG Chem, Samsung SDI (Coreea de Sud) si CATL (China). "Nu fiecare furnizor este convins ca mobilitatea electrica va veni la scara atat de mare. Trebuie sa petreci mult timp convingandu-i sa investeasca in industria auto", a explicat Sommer. Volkswagen va avea nevoie pana in 2025 sa produca in Europa baterii cu o capacitate totala de 150 gigawati ora (GWh) si de inca 150 in Asia. Pana in 2030 aceste cifre se vor dubla. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

