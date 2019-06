'In urma implementarii programului de reducere a costurilor, sunt excluse concedieri in urmatorii zece ani', a declarat Bernd Osterloh la sediul central al producatorului auto german din Wolfsburg. Vor disparea pana la 4.000 de locuri de munca in sectorul administrativ, ca parte a recentului program anuntat pentru reducerea costurilor, a anuntat VW. Compania vrea sa creeze noi pozitii, inclusiv 2.000 de noi locuri de munca in sectorul electronic si software.

