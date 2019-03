Volkswagen, decizii de ultimă oră Cel mai mare producator auto european, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, vrea ca pana in 2028 sa aiba aproximativ 70 de modele exclusiv electrice. In urmatorii zece ani, compania ar urma sa produca 22 de milioane de vehicule electrice, fata de obiectivul initial de 15 milioane de unitati. Aceste tinte ambitioase vor avea ca rezultat noi concedieri. Directorul general Herbert Diess le-a declarat marti jurnalistilor: 'Realitatea este ca producerea unui model electric presupune cu 30% mai putin efort decat in cazul masinilor care au motoare cu combustie interna. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

