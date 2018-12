Volkswagen cumpără o divizie a Volvo. Ce tehnologie vor să dezvolte nemții Producatorul auto german Volkswagen va plati 1,1 miliarde de coroane suedeze (122 de milioane de dolari) pentru a achizitiona o participatie majoritara in divizia WirelessCar a grupului suedez Volvo, specializata in conducere conectata, transmite Reuters. Tehnologia dezvoltată de WirelessCar va facilita schimburi de date sigure şi stabile între sistemele de operare din maşini şi o platformă cloud realizată cu Microsoft, a precizat VW, potrivit Agerpres. Grupul german va achiziţiona 75,1% din WirelessCar , ceea ce îi va permite producătorului… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

