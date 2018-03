Stiri pe aceeasi tema

- Problema automobilelor cu motoare diesel este raspandita la nivel mondial. Cateva tari au adoptat regula interzicerii diesel-ului, iar cateva orasele din Germania au luat aceeasi decizie, chiar daca stim ca Volkswagen este mai renumit in Germania pentru diesel decat pentru benzina.

- Constructorul auto german Volkswagen a dus conceptul de parcari la un nou nivel in SUA si nu sunt sanse sa le goleasca prea curand, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Potrivit unor documente juridice, Volkswagen a platit pana la mijlocul lunii februarie 7,4 miliarde de dolari pentru a rascumpara…

- Producatorul auto german Volkswagen AG a anuntat joi ca va rascumpara noile automobile diesel, daca orasele germane vor introduce restrictii de circulatie pentru acest gen de autovehicule, in dorinta de a-i linisti pe potentialii cumparatori si a pune capat tendintei de scadere a vanzarilor de automobile…

- In prezent dar si in urmatorii cativa ani, masinile electrice sunt si vor fi mai scumpe, unele modele semnificativ, decat cele care au motoare cu ardere interna si au un nivel de echipare similar. Aceasta tendinta totusi s-ar putea schimba chiar peste 7 ani!

- Procurorii germani au anuntat marti ca au efectuat perchezitii la sediul din Munchen al constructorului auto german BMW precum si la o uzina BMW din Austria in cadrul unei anchete cu privire la posibila utilizare a unor programe software capabile sa manipuleze emisiile poluante, informeaza Reuters.…

- Peste 73% din mașinile second-hand aduse de romani din Germania sunt echipate cu motoare diesel, iar aproximativ 3 sferturi din acestea sunt mai vechi de 8 ani, fiind, in cele mai multe cazuri, dotate cu motoare cel mult EURO 4 sau mai poluante. Situația poate fi considerata alarmanta pentru autoritați,…

- ANAF scoate la licitatie automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de preturile de pe piata, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?…

- Vehicule rechemate de Volkswagen si modificate in urma scandalului Dieselgate au consum mai mare de combustibil si nu au trecut testele de emisii de oxizi de azot, arata datele Australian Automobile Association, citate de AFP. Volkswagen a reparat in lume peste 6 milioane de masini, dintre care 42.000…

- In urma scandalului Diesegate, grupul Volkswagen (VW) a fost obligat sa deschida o campanie de rechemari in service pentru modificarea soft-ului „minicinos” care masluia rezultatele testelor de noxe, campanie care a avut in Romania cel mai mic succes. Practic, numai 30 la suta dintre proprietarii romani…

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca din 2024 masinile diesel ale persoanelor fizice vor fi interzise in centrul orasului, informeaza AFP. Roma se alatura oraselor care vor sa impuna interdictii masinilor diesel, viitorul acestora urmand a fi afectat si de decizia de marti a justitiei germane.

- O noua luna, o alta lovitura pentru masinile diesel si de aceasta data este una mai puternica. In urma unei hotarari a unei instanțe, orașele germane vor avea dreptul sa interzica vehiculele diesel mai vechi din unele zone.

- Apar din ce in ce mai multe zvonuri cu privire la interzicerea in marile orase a masinilor cu motor diesel. Din pacate, in Germania deja a fost aprobata aceasta lege, 15 milioane de soferi fiind afectati

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Desi decizia Tribunalului…

- Intr-o dispoziție considerata istorica de presa germana, Curtea Administrativa federala din Leipzig a decis ca fiecare oraș va putea hotari individual daca mașinile diesel au sau nu accesul interzis.

- Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza posibilitatea interzicerii circulatiei masinilor diesel.Potrivit deciziei Tribunalului administrativ federal, autoritatile municipale pot impune masuri de interzicere a circulatiei vehiculelor diesel…

- O instanta din Germania a decis ca orasele pot interzice masinile diesel pentru a lupta impotriva poluarii, hotararea avand potentialul de a cauza haos in trafic si o scadere dramatica a valorii acestui tip de masini. Una dintre instantele superioare din Germania a decis ca masinile care polueaza pot…

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, a decis ca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 12-15 milioane de masini. Hotararea poate deschide calea aplicarii unor interdictii in mai multe orase germana, iar masurile impotriva…

- Orasele germane, care trebuie sa testeze o serie de masuri pentru a reduce poluarea, nu doresc sa introduca transportul gratuit in comun, asa cum a propus recent guvernul federal, a anuntat luni primarul Berlinului, scrie AFP. "Niciun oras nu a propus transportul in comun complet gratuit", a declarat…

- Fiat Chrysler va renunta la motoarele diesel pentru toate vehiculele de pasageri pana in 2022, dupa ce cererea s-a prabusit in urma scandalurilor in care au fost implicate motoarele de tip diesel, potrivit Financial Times. In cadrul unui plan pe patru ani care va fi anuntat public pe data…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a amanat, joi, pentru saptamana viitoare, luarea unei decizii cu privire la posiblitatea marilor orase de a interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…

- Timp de o saptamana, trei indivizi din Beceni si-au umplut rezervoarele autoturismelor fara sa achite vreun ban. Ei se autoserveau cu motorina din buldozerele si excavatoarele de pe un santier, seara dupa program sau la sfarsit de saptamana. Paguba a fost sesizata de mecanicii utilajelor, care au anuntat…

- In timp ce orașele din vestul Europei iau masuri tot mai drastice impotriva mașinilor pe motorina, in Romania crește numarul județelor in care autoturismele pe motorina sunt preferate și depașesc numarul mașinilor pe benzina.

- Automobilele lovite grav sunt vizate de propunerile Registrului Auto Roman. Acestea hotarasc suspendarea ITP-urilor pentru automobilele grav avariate, pana la proba contrarie, cand Registrul Auto Roman va face verificari in ceea ce priveste conditiile de siguranta, potrivit cars.ro. 0 0…

- Fotocredit: Auto-TestDrive, JATO Dynamics Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 3.1% anul trecut in Europa, ajungand astfel la un total de 15.57 milioane de unitați. Scandalul Dieselgate și-a pus serioas amprenta asupra preferințelor europenilor pentru mașinile alimentate cu motorina, acestea…

- Marcile Opel si Volkswagen au intrat recent in portofoliul de branduri auto comercializate de firmele omului de afaceri Michael Schmidt, iar oportunitati se nasc mereu, dupa cum singur spune. Astfel, Michael Schmidt a devenit omul care cumpara tot mai multe business-uri auto aflate in dificultate si…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca autoritatile federale vor colabora cu primariile oraselor unde exista un grad ridicat de poluare, pentru a dezvolta rapid solutii de reducere a emisiilor, evitand in acelasi timp interzicerea automobilelor diesel, transmite Reuters, conform news.ro.Merkel…

- Automobilele de serviciu ai mai multor funcționari de la Ministerul Mediului și ai altor instituții de stat și private localizate pe strada Constantin Tanase 9 sunt spalate chiar in curtea cladirii administrative.

- Volkswagen, Mercedes și BMW, trei dintre cei mai importanți constructori auto din Germania, se afla in centrul unui nou scandal care a izbucnit la sfarșitul saptamanii trecute și care a luat amploare in cursul zilei de luni, scrie automarket.ro.

- Controversele din jurul manipularii testelor de poluare ale motoarelor diesel de catre Volkswagen au luat o noua turnura dupa ce producatorul auto german si-a cerut scuze pentru un studiu in care mai multe maimute au fost expuse la gaze de esapament, pentru a fi studiate efectele acestora, transmite…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Cu o luna in urma, Libertatea a aratat ca o mașina a plecat cu numere false din curtea RAR Voluntari . Sesizarea noastra catre Guvern și Ministerul de Interne a ramas fara raspuns. Facem acum dovada cum un numar de inmatriculare este plimbat de la o mașina la alta, intr-o hora a evaziunii fiscale care…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Conducerea Complexului Energetic Oltenia pregateste o achizitie de motorina de peste 42 de milioane de lei. Este vorba de un contract cadru pe doi ani, care are ca obiect furnizarea de motorina Euro 5. Acordul cadru in vigoare expira la 1 april...

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat,…

- 52% dintre masinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau partial. Este o premiera mondiala atinsa de o tara in care numarul de masini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al masinilor diesel. 0 0 0 0 0 0

- In Republica Moldova, de la 1 ianuarie 2018, accizele la automobilele retro au fost reduse de citeva ori, iar ratele diferențiate au fost introduse in funcție de virsta mașinilor rare. Acest fapt este prevazut de politica fiscala pentru 2018 aprobata anterior de Parlament, care a intrat in vigoare la…