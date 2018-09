Administrația Trump a convins Volkswagen AG sa se supuna sancțiunilor impuse Iranului și sa incheie aproape toate afacerile derulate in aceasta țara, informeaza Bloomberg. Statele Unite și Volkswagen au stabilit detaliile marți dupa saptamani de discuții, potrivit ambasadorului american in Germania, Richard Grenell, care a condus discuțiile cu compania auto din Wolfsburg. Volkswagen va continua sa faca anumite afaceri in Iran cu scop umanitar. In urma cu o luna șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, promitea masuri de contrabalansare a sancțiunilor americane. Aceste masuri ar fi presupus…