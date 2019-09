Volkswagen, buna de plata și in Australia, in scandalul Dieselgate. Cați bani primesc proprietarii de mașini diesel Grupul german Volkswagen a acceptat sa plateasca pana la 127 de milioane de dolari australieni (87 mil. dolari SUA) pentru solutionarea procesului colectiv care i s-a intentat in Australia in scandalul Dieselgate, din 2015. Înţelegerea a fost anunţată luni de Tribunalul Federal din Sydney şi de firma de avocatură Maurice Blackburn şi urmează să fie aprobată şi de un judecător. Volkswagen va plăti între 87 şi…