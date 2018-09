Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a anuntat miercuri ca bugetul pe 2019 va include un venit de baza pentru saraci si posibilitatea pensionarii anticipate, indeplinind astfel cerintele coalitiei populiste aflate la guvernare, transmite Reuters. La o conferinta a retailerilor, Giovanni…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina propunerea de a se solicita reconfigurarea sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel mai vechi, pentru a reduce poluarea, a anuntat vineri revista germana Spiegel, fara a cita sursa informatiei. Merkel a decis in favoarea unei actualizari…

- Qatarul va investi 10 miliarde de euro in Germania in urmatorii cinci ani, existand inclusiv posibilitatea construirii unui terminal de gaze naturale lichefiate, a anuntat emirul Qatarului, Tamim bin Hamad al Thani, informeaza Reuters. Aceste promisiuni se adaugă celor aproximativ 25 de miliarde…

- Mercedes-Benz va dezvalui modelul sau de masina SUV electrica, prin lansarea acestuia marcandu-se inceputul „asaltului” nemtilor asupra companiei lui Elon Msuk, Tesla, care are pozitia dominanta in ceea ce priveste vehiculele electrice, scrie Reuters. Piata masinilor electrice se dezvolta,…

- Producatorul german de lux BMW recheama aproximativ 324.000 de autovehicule Diesel in Europa pentru a remedia o defectiune tehnica severa care a provocat aprinderea unor motoare in Coreea de Sud, transmite ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citat de Reuters. O defectiune…

- BMW recheama in reprezentanțe 324.000 de vehcule diesel in Europa, dupa ce mai multe motoare au luat foc in Coreea de Sud. Publicatiei germane Frankfurter Allgemeine Zeitung a anunțat ca cei din conducerea companiei au recunoscut ca exista o deficența tehnica. Mai exact, este vorba despre…

- Presedintele american, Donald Trump, vrea divizarea Uniunii Europene, acuza Guvernul de la Berlin, avertizand ca Germania nu se mai poate baza in totalitate pe Statele Unite in materie de securitate."Presedintele SUA, Donald Trump, provoaca, urmareste destramarea Uniunii Europene", a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca guvernul sau si cel ungar au 'viziuni diferite' cu privire la abordarea migratiei, adaugand ca Europa nu se poate "decupla" pur si simplu de la situatia grea a refugiatilor, transmite dpa. Merkel a afirmat, dupa discutii purtate…