Volkswagen are toate motivele sa deschida o fabrica intre Braila si Galati, sustine un senator PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii liberali din Galati cer ajutorul parlamentarilor Puterii si autoritatilor locale din Galati si Braila, pentru a convinge impreuna concernul auto Volkswagen sa deschida o fabrica in zona Braila-Galati, unde e cea mai mare aglomerare urbana din Romania, dupa Bucuresti.

- Business International Cum vor politicienii sa convinga gigantul german Volkswagen sa vina in Galati si Braila, unde nu e nici autostrada sau aeroport Tweet Print Mail Discutiile au inceput dupa ce, in urma cu cateva zile, conducerea grupului auto Volkswagen a vorbit despre posibilitatea construirii…

- Romania este in competiție cu Bulgaria și Turcia pentru o fabrica a grupului Volkswagen, potrivit unei publicații germane. Județul Iași este luat in calcul de autoritațile romane pentru o eventuala investiție, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

- Brandul vestimentar KiP a ajuns in Romania KIP, unul dintre cele mai vechi si cunoscute brand-uri de imbracaminte pentru barbati din Turcia, si-a deschis primul magazin in Romania, in ParkLake Shopping Center din Bucuresti, unul dintre cele mai noi centre comerciale. Deschizandu-si usile cu o ceremonie…

- ″In jurul Romaniei avem o presiune epidemiologica extraordinara si constanta. Avem spatiul estic extracomunitar, unde evolueaza pesta porcina africana (PPA), avem spatiul ex-iugoslav, in care avem dermatoza nodulara, o boala care evolueaza acolo de cativa ani, dar nu afecteaza bovinele din Romania.…

- Grupul ceh Skoda, subsidiara a Volkswagen, intentioneaza sa-si deschida o noua fabrica, pentru a face fata cererii ridicate, printre posibilele locatii fiind Bulgaria si Turcia, informeaza publicatia germana Handelsblatt, transmite Novinite. Cu siguranţă noua unitate va fi în Europa…

- In pregatirea preluarii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene, mai mulți jurnaliști straini au fost invitați sa se intalneasca in București, Timișoara și Iași cu factori de decizie și cu mediul economic pentru a se informa despre opiniile și opțiunile comunitaților privind principalele…