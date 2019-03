Grupul Volkswagen analizeaza o serie de masuri ample prin care sa reduca costurile și sa creasca profitabilitatea, iar printre acestea se numara și renunțarea la circa 7.000 de angajați, dupa cum scrie automarket.ro. CEO-ul Herbert Diess a anunțat insa ca Grupul Volkswagen analizeaza in prezent inclusiv posibilitatea de a renunța la unul dintre cele 12 branduri pe care le deține. "Revizuim portofoliul nostru de branduri, iar in a doua jumatate a anului vom putea discuta mai multe despre acest subiect", a declarat el in cadrul unei conferințe de presa.

Chiar daca a refuzat sa ofere detalii…