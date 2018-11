Volkswagen AG transferă modelul Passat la fabrica Skoda din Cehia Modelul Passat va fi fabricat din 2023 la uzina Skoda din Kvasiny, anuntase saptamana trecuta publicatia germana Handelsblatt, citand surse din interiorul companiei. La Kvasiny sunt produse in prezent modelele Superb, Karoq, Kodiaq si SUV-ul Seat Ateca.



Productia modelelor Karoq si Ateca va fi transferata la o noua fabrica, a anuntat grupul german. De asemenea, VW vrea sa construiasca a treia fabrica Skoda din Europa, intrucat cele doua unitati din Cehia functioneaza la capacitate maxima, printre posibilele locatii fiind Bulgaria si Turcia.



Recent, Volkswagen a anuntat ca…

Sursa articol: rtv.net

