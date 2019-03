Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul anului trecut, grupul Volkswagen spunea ca va cheltui aproximativ 44 de miliarde de euro, pana in 2023, pentru dezvoltarea mașinilor sale electrice. La acea vreme, suma era cu 10 miliarde mai mare fața de bugetul anunțat inițial in 2017. Deși profitul grupului pe 2018 a fost in ușoara creștere,…

- La sfarșitul anului trecut, grupul Volkswagen spunea ca va cheltui aproximativ 44 de miliarde de euro, pana in 2023, pentru dezvoltarea mașinilor sale electrice. La acea vreme, suma era cu 10 miliarde mai mare fața de bugetul anunțat inițial in 2017. Deși profitul grupului pe 2018 a fost in ușoara creștere,…

- Peste 50.000 de autoturisme noi si second hand au fost inmatriculate in luna ianuarie 2019 in Romania, in scadere cu 1,82% comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES . Conform…

- Brandul german Volkswagen a vandut anul trecut un numar record de automobile - 6,24 milioane - in pofida problemelor de livrare provocate de introducerea noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP). Producătorul german a avertizat, însă, că anul acesta se va confrunta…

- Grupul francez Vinci Airports a anuntat joi achizitionarea unei participatii de 50,01% in aeroportul londonez Gatwick, al doilea ca marime din Marea Britanie, pentru aproximativ 3,22 miliarde de euro (2,9 miliarde d...

- Grupul auto german Volkswagen va trebui sa-si revizuiasca planurile de a trece la producerea de automobile electrice in regim de masa, pentru a indeplini noile obiective ale Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a afirmat…

- Grupul auto german Volkswagen va trebui sa-si revizuiasca planurile de a trece la producerea de automobile electrice in regim de masa, pentru a indeplini noile obiective ale Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a…

- Autoritațile federale din Baden-Wuerttemberg au incercat sa ajunga la un acord financiar cu Volkswagen, dupa ce landul german a cumparat mașini diesel cu "emisii trucate", insa negocierile au depașit termenul limita. In consecința, landul german vrea sa dea in judecata Volkswagen și sa ceara daune in…