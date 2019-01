Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii auto germani au realizat vanzari record in 2018, grupul BMW pastrand pozitia de lider pe piata premium pentru al 15-lea an consecutiv, cu 2,49 de milioane de vehicule vandute, urmata de Mercedes-Benz, cu 2,31 de milioane de unitati, dar analistii se intreaba cat timp vor mai reusi constructorii…

- Dacia a avut un an record, cu vanzari totale de 140.000 automobile, ceea ce o plaseaza pe locul cinci, dupa cele trei marci locale mare si dupa Volkswagen, potrivit hotnews.ro. Datele CCFA arata ca, per total, francezii au cumparat 2,17 milioane masini noi, cu 60.000 mai mult decat in 2017. Renault…

- Pentru BMW, din Romania pe lista scurta a intrat Deva, insa ungurii au venit cu forta de munca, infrastructura, furnizori si centre logistice. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Cu o crestere atat a cifrei de afaceri, cat si a profitului brut, retailerul de mobila si decoratiuni JYSK a inregistrat rezultate record in Romania. Compania a avut o cifra de afaceri de 482,8 milioane lei si un profit brut inainte de taxe de 67,2...

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de aproximativ 69 de miliarde de yuani (9,92 miliarde de dolari), in prima ora a Zilei Celibatarilor, in crestere cu 21% fata de nivelul de anul trecut, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Piața auto din Franța a trecut cu bine de trecerea la noile teste WLTP, iar pentru luna octombrie a raportat vanzari de aproape 174.000 de unitați, in scadere cu numai 1.5% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Cea mai mare creștere a vanzarilor a fost obținuta de Dacia, care a comercializat…

- Apple a inregistrat rezultate record in trimestrul patru fiscal si a estimat venituri record in sezonul sarbatorilor de iarna, dar investitorii nu au fost multumiti de prognoze, precum si de decizia companiei de a nu mai publica date separate referitoare la numarul de unitati de produse vandute,…

- Zeci de mii de fani ai lui Johnny Hallyday au luat cu asalt vineri magazinele de muzica franceze pentru a cumpara albumul postum al idolului lor, 'Mon pays c'est l'amour', lansat pe piata in 800.000 de exemplare si care a inregistrat deja vanzari record, relateaza AFP. …