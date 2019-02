Volkswagen a prezentat noul T-Roc R: motor TSI de 2.0 litri cu 300 CP si 400 Nm, tractiune integrala si 0-100 km/h in 4.9 secunde: debut la Geneva

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai rapid SUV din lume este Bentley Bentayga Speed, un colos off-road capabil sa „rupa” șoselele și cand vine vorba de recorduri de viteza. Bentley Bentayga l-a detronat pe Lamborghini Urus „la mustața”. Bentley poate atinge viteza de 305 km/h, in timp ce rivalul sau, Urus, atinge „doar” 304 km/h.…

- La jumatatea anului trecut, o serie de voci apropiate Volkswagen au anunțat ca producatorul german pregatește o versiune de performanța a SUV-ului T-Roc. Zvonurile au fost confirmate de oficialii constructorului in urma cu doar cateva zile. Acum, pentru a mai indulci așteptarea, Volkswagen a publicat…

- Land Rover introduce in gama Ranger Rover Sport o noua ediție speciala. Aceasta poarta numele de HST și a pregatit o serie de noutați pentru fanii marcii britanice. Noul Range Rover Sport HST va fi echipat cu un motor nou pe benzina de 3.0 litri cu șase cilindri in linie. Unitatea inlocuiește vechiul…

- Skoda a publicat primele schițe cu viitorul concept Vision iV. Prototipul pregatit de constructorul ceh va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile in 5 martie. Skoda Vision iV este primul vehicul gandit de constructorul ceh avand la baza platforma…

- In toamna anului trecut, BMW a publicat primele imagini cu X3 M și X4 M. Cele doua SUV-uri de performanța au fost fotografiate in timpul testelor, iar versiunile de pre-serie au fost acoperite cu camuflaj. Pentru a mai indulci așteptarea fanilor, producatorul german a publicat un teaser video cu viitoarele…

- Volkswagen vrea sa readuca in atenția iubitorilor conceptul de "dune buggy" aparut in anii '60. In acest context, constructorul german a anunțat lansarea unui concept electric in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Pentru moment, nemții nu au publicat și numele viitorului buggy electric, insa au anunțat…

- Dorinta primarului Craiovei, Mihail Genoiu, de a avea la scara o masina Ford s-a implinit in prag de Sarbatori. De fiecare data cand a avut ocazia, edilul si-a manifestat dorinta de a asocia imaginea primariei cu cea a producatorului american ...

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a prezentat miercuri la Geneva un plan de pace pentru tara sa ce prevede incheierea unui acord cu extremistii talibani printr-un proces etapizat, care sa garanteze drepturile femeilor, relateaza dpa si AFP. El a indicat totodata ca a constituit in acest scop o "echipa…