Volkswagen a ales țara din estul Europei în care va investi un miliard de euro Volkswagen a ales țara din estul Europei in care va investi un miliard de euro Gigantul german Volkswagen pare sa fi ales Turcia pentru noua sa fabrica din Europa de Est, insa regimul fiscal de la Ankara ar putea fi o problema. Potrivit unor surse citate de Reuters, Volkswagen poartă discuţii cu oficialii de la Ankara cu privire la regimul fiscal în domeniul auto din Turcia, în contextul în care vrea să ajungă la un acord privind o investiţie de un miliard de euro într-o uzină de asamblare în Turcia. Oficial, Volkswagen a informat luna… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

