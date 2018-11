Stiri pe aceeasi tema

- MAE îsi exprima îngrijorarea fata de criza izbucnita dupa ce nave ucrainene au fost atacate si sechestrate de forte rusesti si considera ca agresiunea si încalcarea legislatiei internationale submineaza securitatea întregii regiuni “Suntem profund îngrijorati…

- Situație periculoasa in vecinatatea Romaniei. Rusia a deschis focul și a sechestrat trei nave ucrainene in Marea Neagra. Romania, reactie oficiala dupa ce Rusia a atacat trei nave ucrainene ”Suntem profund preocupati de evenimentele din Marea Azov. Agresiunea si violarea dreptului international…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au încalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au încercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze în jurul Crimeei în drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters…

- In acest sens, a afirmat Ielcenko, Rusia transfera trupe si echipamente prin Marea Azov si nu a renuntat la planul sau de a obtine un coridor terestru dinspre Donbas (estul Ucrainei) in Crimeea. „In Crimeea ocupata are loc o militarizare intensa. Rusia si-a dublat fortele militare din peninsula si…

- Rusia este preocupata de activitatile militare organizate de Alianta Nord-Atlantica in apropierea frontierelor ruse, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand Ucraina ca nu poate organiza manevre militare in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre.

- Rusia l-a declarat pe regizorul ucrainean Oleg Sențov „terorist“ ca sa-l neutralizeze din punct de vedere politic, a declarat Kurt Volker, trimisul special al Departamentului de Stat al SUA in Ucraina, intr-un interviu pentru Ekho Moskvy. „El (Sențov) nu vrea sa fie cetațean al Rusiei; el nu a fost…

- Rusia considera ca are dreptul sa decida soarta tarilor vecine si a altor popoare, fie ca este vorba de Ucraina, Republica Moldova, Georgia sau orice alt stat, a declarat emisarul special al SUA pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, Kurt Volker, intr-un interviu acordat luni postului de…

