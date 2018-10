Stiri pe aceeasi tema

- “Muza Fest” continua cu un nou concert de camera. “Sectio Aurea” este ansamblul care va canta in data de 11 octombrie, la ora 18, in sala “Dialoguri europene” de la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj. Ansamblul Sectio Aurea se compune din Maria Szabo – flaut drept (Cluj-Napoca), Maria Petrescu…

- Primaria Capitalei, prin creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București, in parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, organizeaza cea de-a treia ediție a Targului Bucureștilor, in perioada 10 – 14 octombrie 2018, inParcul Izvor. Sarbatoarea recoltei,…

- Crini, trandafiri, crizanteme, eucalipt, lavanda și alte specii de plante, toate au pus stapanire pe Piața Avram Iancu și pe strada Mețianu, din spatele Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. Simfonia Florilor de Toamna a debutat cu dreptul, zeci de oameni plimbandu-se și fotografiindu-se deja pe aleile din…

- Prima ediție a evenimentului Simfonia Florilor de Toamna, care va avea loc in perioada 5 - 7 octombrie 2018, va aduce in centrul Aradului un spectacol de culoare și lumina, flori, aranjamente florale și concerte de muzica ușoara. Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului Arad prin Centrul Municipal…

- La Red Run s-au putut inscrie toți cei care au dorit sa-și testeze limitele fizice – și nu numai deoarece ediția din 2018 a fost concentrata pe ideea de autodepașire a participanților. Programul concursului a fost urmatorul: 07:30 – 08:30 Recunoașterea traseului; 08:30 – Sosirea…

- Luna septembrie aduce la Arta cinci filme noi, in premiera sau proaspat intrate in cinematografele țarii. Prima pelicula va fi proiectata pe ecranul Gradinii de Vara, pe 8 septembrie. „Utøya – 22 iulie”, filmul evenimentelor din 2011, din Norvegia, a fost nominalizat anul acesta la Ursul de Aur,…

- Sfarșitul lunii august aduce o noua proiecție in gradina de vara a Cinematografului Arta din municipiu. Miercuri, 29 august, de la 21:30, cinefilii aradeni vor avea in fața ochilor șapte scurtmetraje de animație. Animațiile Dupa ce la primele cinci editii am vazut fictiuni si documentare, drame si thrillere…

- Duminica, 12 august 2018, ora 11:30, la Biserica Ortodoxa Sarba din Arad va avea loc o slujba de comemorare la 15 ani de la trecerea la Domnul a lui Miloș Cristea — Arhitect, Om de Cultura, Cadru Universitar, Cetațean de Onoare al Aradului. Familia și asociația „Miloș Cristea” ii invita sa participe…