Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea CSU Suceava a disputat ieri primul joc pe teren propriu din actualul sezon al Diviziei A. Confruntarea cu CSU Targoviște a fost mai mult un antrenament cu public, formația pregatita de Adrian Chiruț izbutind sa se impuna la pas, cu 51-11, chiar fara sa se intrebuințeze prea mult. Partida a…

- Astazi, 5 octombrie 2029, in curand, mai precis de la ora 16.00, la sala Olimpia, divizionara secunda feminina de handbal CS Activ-Prahova Ploiești, finanțata din acest sezon de catre Consiliul Județean Prahova, de la meciuri nelipsind președintele Bogdan Toader, o va primi pe ultima clasata din Seria…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia este gata sa debuteze in noul sezon competitional din Divizia A1. Formatia antrenata de Florin Voinea si Radu Began va juca sambata, 5 octombrie, in deplasare, cu CSM Targoviste. Partida se va disputa incepand cu ora 17.30, pe terenul ocupantei locului al treilea…

- A fost spectacol volei-balistic in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia. Iubitorii sportului cu mingea la fileu au avut ocazia sa urmareasca un turneu de pregatire, la care au participat PFK Beroe Stara Zagora (Bulgaria), CSU Belor Galati, CS Rapid Bucuresti si CS Medgidia. Fetele antrenate…

- Campioana en titre, CSM Volei Alba Blaj, va juca in prima etapa a editiei 2019-2020 a Diviziei A1 la volei feminin contra formatiei CSU Belor Galati, in deplasare, pe 5 octombrie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul Federatiei Romane de Volei. In prima etapa vor mai avea loc partidele…

- Echipele masculine de handbal HC Dobrogea Sud II Constanta si CS Medgidia se infrunta astazi, in Sala Sporturilor din Constanta.Partida conteaza pentru etapa intai a Diviziei A, seria B, editia 2019 2020.Din serie mai fac parte echipele CSM Alexandria, CSA Steaua Bucuresti, CSM Bucuresti DivA, CSU Pitesti…

- Aproape 50 de ani de prezența pe scenele spectacolelor muzicale romanești, cariera de prezentator a lui Octavian Ursulescu este doar cu cațiva ani mai scurta decat istoria Festivalului de la Amara, cel mai longeviv festival-concurs dedicat muzicii ușoare romanești. Weekendul acesta (3-4 august, astazi…