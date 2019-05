Stiri pe aceeasi tema

- CSM Arcada Galati a cucerit pentru prima oara titlul de campioana nationala la volei masculin, sambata, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-19, 25-16, 25-17), in deplasare, in etapa a 10-a din faza a doua a Diviziei A1. Arcada a terminat pe locul secund in sezonul trecut,…

- Echipa masculina CSM Arcada Galati a cucerit pentru prima oara titlul de campioana naționala la volei masculin, dupa ce s-a impus cu 3-0 (19, 16, 17) in fața celor de la Steaua București in etapa a 10-a, ultima, din faza a doua a Diviziei A1. In clasament, Arcada Galati a ajuns la 71 puncte, urmata…

- Arcada Galati a castigat sambata titlul national la volei masculin, dupa ce a invins Steaua Bucuresti, scor 3-0, in ultima etapa din playoff-ul Diviziei A1.Arcada Galati a ajuns la 71 de puncte, iar inaintea meciului dintre Municipal Zalau si Dinamo Bucuresti, galatenii au cinci puncte avas…

- SCM ''U'' Craiova a fost invinsa acasa de ACS Volei Municipal Zalau cu scorul de 3-2 (23-25, 25-21, 25-22, 17-25, 15-13), duminica, in etapa a saptea a fazei a doua din Divizia A1 la volei masculin, informeaza Agerpres.Citește și: Analiza la cald! CTP a gasit VINOVATUL pentru eșecul Romaniei…

- SCM ''U'' Craiova se mentine in fruntea clasamentului Diviziei A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-17, 25-16, 25-9), sambata, pe teren propriu, in etapa a treia din faza secunda a campionatului. Filip Sestan a reusit 15…

- Invinsa cu 1 – 3 sambata dupa-amiaza, pe terenul echipei Arcada Galati, Volei Municipal Zalau porneste astazi cu sansa a treia la titlul de campioana a Romaniei, dupa ce, cu cateva etape inainte de incheierea sezonului regulat, formatia de la poalele Mesesului era lider detasat in Divizia A1, cu noua…

- Cu 7 puncte obtinute din 15 posibile, Volei Municipal Zalau incepe play-off-ul cu doar un punct avans fata de ocupanta locului secund, SCMU Craiova si ocupanta locului trei, CSM Arcada Galasi. In ultimul meci din sezonul regulat, zalauanii au cedat cu 1 – 3 pe terenul Stelei, formatie pe care o vor…

- Dupa esecul suferit miercuri, in etapa a XVII-a, pe terenul echipei Arcada Galati, 1 – 3, Volei Municipal Zalau a avut nevoie de cinci seturi pentru a se impune sambata dupa-amiaza, pe terenul echipei CSM Bucuresti. Zalaul nu a avut nicio emotie in primul set, castigat cu scorul de 25 – 18, dar situatia…