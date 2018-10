Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud Constanta a invins sambata, pe teren propriu, formatia ceha Talent Plzen, cu scorul de 28-21 (15-15), in mansa tur din turul 2 al Cupei EHF. Mansa retur se va juca tot la Constanta, duminica, scrie news.ro.Talent Plzen si-a dat acordul pentru a juca ambele manse la Constanta,…

- Echipa de volei cadeți a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orașanu, a inceput cu dreptul noul sezon din Campionatul Național. In prima etapa, disputata zilele trecute, sucevenii au reușit sa se impuna cu 3 – 0 la seturi in disputa de pe teren propriu cu CNMV ...

- ​Formația FC Barcelona a remizat, duminica seara, pe teren propriu, impotriva celor de la Girona, scor 2-2. Catalanii au evoluat in zece oameni o ora de joc, dupa ce fundașul Clement Lenglet a primit cartonaș roșu in minutul 35.

- Universitatea Cluj a pierdut cu 21-20 in fata echipei CSM Slatina, intr-un meci din etapa a 2-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Echipa lui Alin Bondar a suferit al doilea esec consecutiv pe teren prorpriu in startul acestui sezon.

- Volei Municipal Zalau se afla in plina pregatire pentru editia viitoare a Diviziei A1, antrenamentele efectuandu-se pe plan local. Pregatirea a inceput cu antrenamente fizice, la Stadionul Municipal “Gheorghe Guset”, dar si cu antrenamente in sala de forta. Pana in aceste zile, lotul pe care-l avea…

- In lotul Romaniei se afla si patru jucatori de la Volei Municipal Zalau: Cristian Bartha, Rares Balean, Andrei Spinu si Mihai Gheorghita. Cu patru jucatori de la Volei Municipal Zalau in lot, nationala masculina de volei a Romaniei este este tot mai aproape de o calificare la turneul final al Campionatului…

- Petre Apostol Echipa nationala de volei masculin a Romaniei a debutat, miercuri seara, in Sala Polivalenta din Craiova, in cadrul preliminariilor Campionatului European. In lotul convocat de selectionerul Danut Pascu s-a regasit si un jucator originar din Ploiesti, Liviu Cristudor (foto, nr. 2). In…

- HC Vaslui nu s-a inscris in Liga Nationala de Handbal masculin, preferand sa o ia de la zero pe un alt CIS din Divizia A, dar locul vacant s-a ocupat dupa cateva zile. Universitatea Cluj a fost invitata de Federatia Romana de Handbal sa participe in prima liga, iar gruparea...