- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova si-a facut fericiti sustinatorii ieri seara, cand a reusit sa dea peste cap calculele hartiei si sa se impuna pe terenul liderului campionatului, ACS Volei Municipal Zalau, detronandu-l. Baietii lui Dan Pascu s-au ...

- Cu 7 puncte obtinute din 15 posibile, Volei Municipal Zalau incepe play-off-ul cu doar un punct avans fata de ocupanta locului secund, SCMU Craiova si ocupanta locului trei, CSM Arcada Galasi. In ultimul meci din sezonul regulat, zalauanii au cedat cu 1 – 3 pe terenul Stelei, formatie pe care o vor…

- SCM ''U'' Craiova a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-22, 25-23, 25-19), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei masculin. Filip Sestan (21 puncte) si Laurentiu Lica (16) au fost cei mai buni de la craioveni. Liderul ACS Volei…

- Formația masculina de volei SCM “U” Craiova s-a impus, scor 3-0, in partida susținuta sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie in fața echipei Steaua, contand pentru etapa a 20-a din Divizia A. In ciuda diferenței, meciul a fost foarte ...

- Dupa esecul suferit miercuri, in etapa a XVII-a, pe terenul echipei Arcada Galati, 1 – 3, Volei Municipal Zalau a avut nevoie de cinci seturi pentru a se impune sambata dupa-amiaza, pe terenul echipei CSM Bucuresti. Zalaul nu a avut nicio emotie in primul set, castigat cu scorul de 25 – 18, dar situatia…

- CS Dinamo Bucuresti a intrecut-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-21, 26-28, 25-20, 25-19), sambata, in Sala Dinamo, intr-o partida din etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin. Bozidar Cuk, cu 21 de puncte, a fost cel mai bun de la Dinamo. Arvydas Miseikis a avut 16 puncte, iar Costa…

- Capitanul formatiei masculine de volei SCM „U“ Craiova, Laurentiu Lica, a recunoscut superioritatea echipei ACS Volei Municipal Zalau in confruntarea de sambata, pierduta de olteni cu 3-1 (19-25, 26-24, 25-17, 25-18), pe terenul liderului. „Am inceput excelent meciul si consider ...