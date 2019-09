Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Serbiei s-a calificat în finala Campionatului European de volei masculin, editia 2019, învingând cu 3-2 (23-25, 25-23, 25-21, 17-25, 15-7) echipa Frantei, vineri seara la Paris, în penultimul act al competitiei, informeaza Agerpres.Voleibalistii francezi…

- Selectionata masculina de volei a Sloveniei a produs senzatie luni seara, la Ljubljana, reusind sa elimine reprezentativa Rusiei, detinatoarea titlului, in sferturile de finala ale Campionatului European 2019, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Voleibalistii sloveni, vicecampioni continentali in…

- Echipa naționala de volei masculin a Romaniei a pierdut meciul cu Grecia, de luni, scor 1-3, ratand astfel calificarea in optimile de finala ale Campionatului European, anunța MEDIAFAX.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am spus-o in fața’ Partida…

- Nationala de baschet masculin a Spaniei a cucerit duminica, la Beijing, titlul mondial, dupa ce s-a impus cu scorul de 95-75 (43-31) in fata reprezentativei Argentinei, in finala competitiei, anunța news.ro.Spania a cucerit titlul mondial si in 2006, in timp ce Argentina, prin jucarea finalei,…

- Selectionata Marii Britanii de baschet feminin s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale Campionatului European. La turneul ce se desfasoara in Serbia si Letonia, formatia britanica a invins in optimi nationala Muntenegrului, scor 92-71.

- Echipele Suediei si Marii Britanii s-au calificat, luni, in sferturile de finala ale Campionatului European de baschet feminin, editia 2019, dupa ce au trecut de Letonia, cu 77-62, respectiv, de Muntenegru, cu 92-71. In sferturile de finala, Suedia va intalni Serbia, tara gazda si castigatoarea…