Volei masculin: S-au stabilit primele patru meciuri din optimile Campionatului European 2019

S-au stabilit primele patru meciuri din optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin care are loc in Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa incheierea partidelor din Grupa A si C.



Franta, care a castigat Grupa A, va infrunta Finlanda (21 septembrie), Italia va juca impotriva Turciei (22 septembrie), Rusia, clasata pe prima pozitie in Grupa C, va primi replica Greciei (21 septembrie), in timp ce Slovenia va intalni Bulgaria (21 septembrie).



Rezultatele de miercuri:

Grupa A

Franta - Italia 3-1 (25-22 22-25 25-21 25-22)

Portugalia - Romania…