- Echipa feminina de volei a Romaniei a castigat competitia Silver League, dupa ce a invins dramatic formatia Sloveniei in mansa a doua a finalei, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17) si 15-12 in ''setul de aur'', vineri, in Sala Polivalenta din Alexandria. Cele mai bune jucatoare ale Romaniei au evoluat…

- Naționala masculina de volei a Romaniei a obținut o victorie foarte muncita și importanta ieri seara, la Rentis – Atena, contra Greciei, in prima manșa a finalei Silver League. Tricolorii s-au impus cu 3-2 (20-25, 30-28, 20-25, 25-23, 15-10), la capatul a 2 ore și 24 de minute. Selecționerul craiovean…

- Echipa masculina de volei a Romaniei a invins formatia Greciei, cu scorul de 3-2 (20-25, 30-28, 20-25, 25-23, 15-10), miercuri seara, la Rentis, in prima mansa a finalei competitiei European Silver League. Tricolorii, care au revenit dupa ce au fost condusi de doua ori, au obtinut victoria…

- Nationala masculina de volei a Romaniei s-a calificat in finala competitiei Silver League, miercuri, dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 3-0 (25-20, 25-19, 25-23), la Slagelse, in Grupa B. Tricolorii, calificati la turneul final al Campionatului European, au obtinut a cincea victorie din…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a obtinut a doua sa victorie in Grupa B a competitiei Silver League, 3-0 (25-15, 25-21, 32-30) cu Danemarca, miercuri, in Sala Polivalenta din Alexandria. Dupa 3-1 cu Azerbaidjanul in deplasare, tricolorii au reusit o noua victorie, pe teren propriu, intr-o ora…

- • Ploiesteanul Liviu Cristudor, titular pe postul de libero Petre Apostol Foto: CEV Calificata dupa mai bine de doua decenii la Campionatele Europene, echipa naționala masculina de volei a Romaniei a debutat cu o victorie si in Liga Europeana de Argint – CEV Silver League. Competitia organizata de Confederatia…