- Știința Explorari a incheiat anul cu o infrangere suferita in fața echipei SCMU Craiova. Partida disputata in ultima etapa a turului Diviziei A1 a fost la discreția oaspeților, care s-au impus fara nicio emoție și au obținut astfel a zecea victorie consecutiva din acest sezon. “Noi traversam o perioada…

- Știința Explorari Baia Mare iși ia la revedere de la suporteri in acest an cu un meci pe care il va disputa in compania formației SCMU Craiova. Partida din etapa a 11-a, ultima a turului Diviziei A1, este programata sambata, 15 decembrie, la ora 12. Jocul va fi arbitrat de clujenii Andrei Savu și Cristian…

- Știința Explorari va juca in capitala impotriva echipei CSM București, in cadrul etapei a 5-a a Diviziei A1 de volei masculin. Meciul se va disputa sambata, 10 noiembrie, de la ora 17, in sala din localitatea Dobroești. Jocul va fi arbitrat de Tudorel Arbunea (Braila) și Florin Dimachi (Galați). Observator…

- Un meci spectaculos a fost in sala “Lascar Pana”, in cadrul etapei a 4-a a Diviziei A1 de volei masculin. In sezonul precedent Știința Explorari a produs o mare surpriza și a invins pe teren propriu Arcada cu 3-1, fapt ce a contribuit decisiv in economia campionatului, Arcada ratand titlul național.…

- La finalul saptamanii sunt programate meciurile etapei a 3-a din Divizia A1 a campionatului național de volei masculin. Știința Explorari va juca in deplasare cu Unirea Dej. Partida va fi arbitrata de bucureștenii Mihai Coman și Alexandru Prodana. Observator FRV va fi Dorin Ștefan (București). Ca de…

- Știința Explorari și VCM Piatra Neamț se vor intalni pentru a doua oara in aceasta saptamana. Duelul dintre cele doua formații, disputat miercuri la Piatra Neamț, in faza I a Cupei Romaniei, a fost caștigat de baimareni cu 3-0. Sambata, 20 octombrie, de la ora 16, cele doua formații se vor confrunta…

- Știința Explorari și-a completat lotul, pe ultima suta de metri, cu argentinianul Cristian Imhoff, jucator ce evolueaza pe postul de tragator universal. Cristian are 32 de ani și 2,02 metri inalțime. In ultimul sezon a jucat la echipa Lomas Voley din Argentina. De-a lungul carierei, a mai imbracat tricourile…

- In acest weekend incepe sezonul 2018-2019 al Diviziei A1 de volei masculin, cu 11 echipe la start, dupa ce campioana Tricolorul LMV Ploiești s-a retras din campionat. Știința Explorari intalnește, in deplasare, VM Zalau, una dintre candidatele la titlu in acest sezon. Meciul are loc duminica, 14 octombrie,…