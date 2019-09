Stiri pe aceeasi tema

- S-au stabilit primele patru meciuri din optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin care are loc in Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa incheierea partidelor din Grupa A si C. Franta, care a castigat Grupa A, va infrunta Finlanda (21 septembrie), Italia va juca…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Grecia cu scorul de 3-1 (23-25, 26-24, 27-25, 25-21), luni, la Montpellier, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta. Tricolorii au suferit al patrulea esec consecutiv, dupa doua ore…

- ​Nationala de volei masculin a României a pierdut luni, la Montpellier, cu Grecia, scor 1-3, penultima partida din grupa C a Campionatului European. Cu 0 puncte, pe ultimul loc, tricolorii au ratat calificarea în optimi, cu o etapa înainte de finalul partidelor din grupa, potrivit…

- Nationala de volei masculin a României a fost învinsa duminica, la Montpellier, de reprezentativa Italiei, cu scorul de 3-1, în cea de-a treia partida din grupa A a Campionatului European, scrie News.ro.Scorul pe seturi a fost 25-15, 25-14, 23-25, 25-14, dupa 96 minute de joc.Al…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 3-1 (25-15, 25-14, 23-25, 25-14), duminica, la Montpellier, in Grupa A a Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta.

- ​Nationala de volei masculin a României a fost învinsa vineri, la Montpellier, de reprezentativa Bulgariei, cu scorul de 3-0, în cea de-a doua partida din grupa A a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 28-26, 25-20, 25-20, dupa 84 minute de joc.Al…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Bulgaria cu scorul de 3-0 (28-26, 25-20, 25-20), vineri, la Montpellier, in Grupa A a Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta.

- Selectionata Romaniei a fost invinsa clar de Franta, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-14, 25-16), joi seara, la Montpellier, la debutul sau in Grupa A a Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta. Franta, campioana europeana in 2015, a obtinut victoria in…