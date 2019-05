Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova nu a reușit sa produca surpriza și a pierdut cu 3-0 (25-22, 25-20, 26-24) partida susținuta ieri seara la Galați, cu Arcada, contand pentru etapa a 9-a din Divizia A1. Cum ACVM Zalau ...

- Voleibaliștii formației SCM „U“ Craiova nu pot sarbatori ziua de 1 Mai decat prin munca și nu oricum. Trupa lui Dan Pascu, a treia clasata in Divizia A1, evolueaza astazi, de la ora 18.00, la Galați, impotriva liderului la zi ...

- Fostul mare portar al formatiei Steaua Bucuresti, Helmuth Duckadam, care a implinit 60 de ani la inceputul saptamanii, a fost sarbatorit, miercuri, la resedinta ambasadorului Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, relateaza News.ro.Citește și: Cupa Romaniei: Horatiu Fesnic arbitreaza meciul…

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova si-a facut fericiti sustinatorii ieri seara, cand a reusit sa dea peste cap calculele hartiei si sa se impuna pe terenul liderului campionatului, ACS Volei Municipal Zalau, detronandu-l. Baietii lui Dan Pascu s-au ...

- SCM ''U'' Craiova a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-22, 25-23, 25-19), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei masculin. Filip Sestan (21 puncte) si Laurentiu Lica (16) au fost cei mai buni de la craioveni. Liderul ACS Volei…

- Formația masculina de volei SCM “U” Craiova s-a impus, scor 3-0, in partida susținuta sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie in fața echipei Steaua, contand pentru etapa a 20-a din Divizia A. In ciuda diferenței, meciul a fost foarte ...

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 17.00 (Digi Sport 3), in Capitala, pe CSM Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a 17-a din Divizia A1. Trupa lui Danut Pascu incearca sa obtina victoria ca ...

- 16-imile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin este programata in perioada 12 – 18 februarie, faza in care s-au calificat 32 de echipe, dintre care 13 din Liga Nationala si 19 din Divizia A. Cele mai disputate partide sunt Corona Brasov – CSM Bucuresti si Magura Cisnadie – SCM Craiova. Handbal…