Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 18.00, in deplasare, pe Steaua Bucuresti, confruntarea contand pentru runda a 8-a din play-off-ul Diviziei A1. Cu locul trei ca si asigurat, alb-albastrii incearca sa incheie sezonul cu ...

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova nu a dezamagit sambata seara și s-a impus fara prea mari probleme in fața formației CSA Steaua București, in etapa a treia a play-off-ului Diviziei A1. A fost 3-0 pentru trupa lui Dan ...

- SCM ''U'' Craiova se mentine in fruntea clasamentului Diviziei A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-17, 25-16, 25-9), sambata, pe teren propriu, in etapa a treia din faza secunda a campionatului. Filip Sestan a reusit 15…

- Echipa masculina de volei SCM “U” Craiova nu a dezamagit sambata seara și s-a impus fara prea mari probleme in fața formației CSA Steaua București, in etapa a treia a play-off-ului Diviziei A1. A fost 3-0 pentru trupa lui Dan ...

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova a incheiat pe locul secund campionatul regular al Diviziei A1, iar sambata debuteaza in play-off-ul competitiei, cu sanse mari la obtinerea celei mai stralucitoare medalii. Voleibalistii lui Dan Pascu intalnesc de la ora ...

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova s-a impus cu scorul de 3-0 in partida susținuta sambata, in Sala Polivalenta din Banie, in fața formației Explorari Baia Mare, contand pentru etapa a 22-a, ultima din campionatul regular al Diviziei A1. ...

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova sustine sambata ultimul meci din campionatul regular al Diviziei A1. Trupa lui Danut Pascu intalneste, de la ora 17.00, in Sala Polivalenta, pe Explorari Baia Mare, si toata lumea rosteste doua cuvinte legat ...

- Miercuri, 6 februarie, sunt programate meciurile etapei a 14-a, din Divizia A1 a campionatului national de volei masculin. In cadrul acestei runde, Stiinta Explorari va juca pe teren propriu cu Unirea Dej, de la ora 18.00. Partida va fi arbitrata de iesenii Ioan Barsan si Cornel Gorban. Observator FRV…