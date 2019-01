Stiri pe aceeasi tema

- • SCM Gloria Buzau – Clujana Cluj Napoca 4-1 (1-1) De șapte etape nu mai cunoscuse echipa de futsal a Gloriei gustul victoriei. Mai exact, din etapa a 5-a, de la jumatate a lunii octombrie, cand buzoienii caștigasera la Sala Sporturilor in fața Bukovinei Vicov, iar de atunci au urmat șase infrangeri…

- • SCM Gloria Buzau – Clujana Cluj Napoca 4-1 (1-1) De șapte etape nu mai cunoscuse echipa de futsal a Gloriei gustul victoriei. Mai exact, din etapa a 5-a, de la jumatate a lunii octombrie, cand buzoienii caștigasera la Sala Sporturilor in fața Bukovinei Vicov, iar de atunci au urmat șase infrangeri…

- SCM Gloria Buzau – CSM Galati 23-18 (10-8) Evolutia din meciul cu campioana CSM Buzau, cand au fost la doar cateva zeci de secunde de un rezultat istoric, n-a fost intamplatoare pentru handbalistele Gloriei. Duminica seara, in prima partida din noul an la Sala Sporturilor, elevele lui Dumitru Musi si…

- • Corona Brașov, SCM Rm. Valcea și Podravka, adversarele buzoiencelor De astazi și pana joi, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov gazduiește turneul internațional de handbal feminin ,,Cupa Corona – 100 Romania”, competiție la care a fost invitata și SCM Gloria Buzau. La Brașov, elevele…

- • Echipa antrenata de Gheorghe Tadici a pierdut in fata buzoiencelor SCM Gloria si HC Zalau au deschis, marti seara, la Sala Sporturilor, cea de-a 10-a etapa din Liga Nationala si, totodata, ultima programata in acest an. O partida care a umplut din nou, pana la refuz, sala buzoiana, spectatorii avand…

- SCM Gloria Buzau – HC Zalau, astazi, de la ora 17,00 Liga Nationala de handbal feminin programeaza la mijlocul acestei saptamani ultima etapa din acest an, campionatul urmand sa se intrerupa apoi pana pe 10 ianuarie anul viitor. In ultimul meci inainte de vacanta, in aceasta seara, la Sala Sporturilor,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va juca, duminica, 11 noiembrie, de la ora 14, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la HCF Piatra Neamt, intr-un meci din etapa a IX-a a Diviziei A, Seria A. Cine se va impune in aceasta confruntare va urca pe pozitia secunda in clasament, in spatele…

- • SCM Gloria Buzau – SCM Craiova 27-17 (12-9) Handbalistele Gloriei au dat recital duminica seara, la Sala Sporturilor! In cel mai bun meci din campionat de pana acum, elevele lui Dumitru Musi si Romeo Ilie au zdrobit echipa care, in primavara, reusea sa castige Cupa EHF, al doilea trofeu ca importanta…