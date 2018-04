Stiri pe aceeasi tema

- Victorie importanta pentru Știința Bacau in etapa a șaptea a play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin. O victorie care le menține pe bacauance pe locul 3, cu un punct avans fața de CSM Targoviște. Sambata, studentele s-au impus acasa, contra timișorencelor de la Agroland, cu același scor, 3-1, cu…

- CSM Bucuresti a triumfat duminica in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, in dauna HCM Ramnicu Valcea, scor 29-22. Este al treilea trofeu consecutiv pentru "Tigroaice", care au ridicat Cupa si in 2016, respectiv 2017.

- Echipa feminina de handbal CSM București și-a adjudecat Cupa Romaniei. In finala mica, Dunarea Barila – CSM Roman 28-24. Campioana en-titre a Romaniei a obținut primul trofeu oficial al acestui sezon, dupa victoria din finala Cupei contra celor de la HCM Ramnicu Valcea, scor 29-22. Finala mare din Sala…

- Echipa HC Dunarea Braila a intrat in posesia medaliei de bronz la Cupa Romaniei 2018 la handbal feminin, dupa ce a invins CSM Roman cu scorul de 28-24 (13-14) in finala mica disputata duminica in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti. In finala mare, de la ora 16,00, se intalnesc CSM Bucuresti…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, s-a calificat sambata in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins CSM Roman cu scorul de 38-24 in turneul Final 4 disputat in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, informeaza Agerpres. CSM Bucuresti, campioana Romaniei, cu suedezul Per Johansson…

- Rugbyștii de la CSM București s-au impus pe Stadionul „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca in fața celor de la Știința Baia Mare, 27-26 dupa prelungiri (6-9 pauza, 19-19 timp regulamentar) in finala ediției 71 a Cupei Romaniei. Doua dintre cele mai bune echipe ale țarii, CSM București și Știința Baia Mare,…

- Turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal feminin reprezinta un moment de verificare pentru echipa CSM Bucuresti, considerata drept favorita a competitiei si care a trecut recent prin schimbari la nivelul conducerii tehnice. Managerul formatiei CSM Bucuresti, Andrei Luca, a declarat, vineri, intr-o…

- Suedezul Per Johansson a condus joi seara primul antrenament al noii sale echipe, CSM București. Nordicul va sta prima data pe banca "tigraoicelor" sambata, la partida cu CSM Roman, din Final Four-ul Cupei Romaniei, la Ploiești. Acum un sezon, Per Johansson se desarțea de CSM București dupa un meci…

- Sala Polivalenta din Targoviste va gazdui, miercuri, 28 martie, partida dintre CSM Targoviste si CS Stiinta Bacau, meci ce conteaza pentru etapa a 6-a a Fazei a II-a a Diviziei A1 la volei feminin.

- Langa Turnul Chindiei, in derby-ul ultimei etapa a turului fazei secunde a Diviziei A1, CSM Targoviște – Volei Alba Blaj 0-3 (24-26, 25-27, 19-25), o victorie imensa pentru campioana, ce ramane in „carți” pentru titlu. Cu cubaneza Ana Cleger – fabuloasa (30 de puncte!!!), echipa din „Mica Roma” a smuls…

- Un nou sezon foarte bun pentru catedra de volei a CSȘ Bacau. Gruparea bacauana are șase echipe calificate la turneele semifinale: doua la masculin și patru la feminin. Ultima formație care și-a asigurat prezența in semifinalele Campionatului Național este cea de Speranțe feminin. Inaintea ultimul turneu,…

- Atunci cand fetele lui Naranjo au invins colectia de vedete a CSM-ului din Bucuresti in prima parte a sezonului, multa lume s-a grabit sa le gaseasca scuze tigroaicelor. Ba ca trupa nu era sudata, ba ca Tar-goviste a avut noroc si cate si mai cate. Acum, dupa ce rezultatul s-a repetat, nimeni nu mai…

- Voleibalistele Științei Bacau continua sa ramana „pe sec” in play-off-ul Diviziei A1. Luni seara, studentele au inregistrat a patra infrangere cu 3-1. De data aceasta, pe terenul campioanei, Alba Blaj. Bacauancele au inceput foarte bine jocul și, grație in special block-ului condus de Djuric (16 puncte…

- CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei la volei feminin, a transferat doua jucatoare din Serbia, care au in palmares titlul de campioanei continentale, in perspectiva turneului Final Four al Ligii Campionilor, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai, a anuntat echipa din…

- CS Știința Bacau continua sa dea ora exacta in badmintonul romanesc. Și sa adune trofeu dupa trofeu. Chiar și cu lotul remaniat. Gruparea condusa de Bogdan Milon s-a deplasat weekend-ul trecut la Timișoara pentru Cupa Romaniei Elite de Seniori fara omul sau nr. 1, Robert Ciobotaru, accidentat la tendon.…

- Handbalistii de la SCM Poli au efectuat joi primul antrenament la Constanta, locul unde in weekend va avea loc turneul Final 4 al Cupei Romaniei. Violetii intalnesc, sambata ,de la 12.30 Minaur Baia Mare, iar in cealalta partida, Dobrogea Sud evolueaza impotriva Stelei. Duminica, invingatoarele joaca…

- In actualul play-off al Diviziei A1 de volei feminin, Știința poate fi gasita la interior 1-3. Cu acest scor au pierdut studentele toate cele trei jocuri disputate pana acum. Pe teren propriu, cu CSM Targoviște, la Lugoj, cu Agroland Timișoara și, din nou acasa, cu lidera CSM București. Paradoxal, partida…

- Start de play-off arid pentru Știința Bacau. Voleibalistele bacauane nu au cunoscut inca victoria in aceasta a doua parte a campionatului. Mai mult, nici nu au luat vreun punct. Asta nu le impiedica insa sa spere intr-un succes astazi, contra liderei și, probabil, a viitoarei campioane, CSM București.…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat marti, in sferturile competitiei, formatia CSM Bistrita, cu scorul de 28-25 (16-15).Celelalte partide din sferturi se vor juca astfel: CSM Roman – Danubius Galati, CSM Bucuresti…

- Eliminata la finalul saptamanii trecute din Cupa EHF, dupa ce a pierdut la trei goluri, 24 – 27 returul cu formatia turca, Kastamonu Beledyiesi, Handbal Club Zalau are sanse minime de a mai ramane si in cea de-a doua competitie nationala, Cupa Romaniei. Jucatoarele antrenate de Gheorghe Tadici vor evolua…

- Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins liderul CSM Bucuresti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10), vineri seara, in Capitala, in etapa a doua a fazei play-off (locurile 1-6) a Diviziei A1 la volei feminin. Echipa din Blaj, care va evolua in semifinalele Ligii Campionilor, a reusit sa…

- Vineri, 9 martie, la ora 19.30, in Capitala (direct pe Diogi Sport), in derby-ul rundei secunde din faza a doua a Diviziei A1 la volei feminin, intre CSM București și Volei Alba Blaj, se poate decide soarta titlului. Echipa din “Mica Roma”, tripla campioana, este obligata sa invinga in fața liderului…

- 2018 este anul schimbarilor pentru secția de karate a CS Știința Bacau. La carma tehnica a revenit sensei Adrian Loghin, care, impreuna cu Manuel Perju, și-a propus sa reinnoade firul succeselor din trecut. Iar primul pas a fost facut cu prilejul Campionatului Național SKDUN desfașurat la finalul saptamanii…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a obtinut din partea CEV organizarea, la Bucuresti, a Turneului Final Four al Ligii Campionilor, astfel ca este calificata direct in semifinalele competitiei. Celelalte adversare din Final Four vor fi stabilite dupa meciurile din faza…

- Divizia A1 la volei feminin, play-off, prima etapa: derby-ul rundei, Știința Bacau – CSM Targoviște. Federația a scapat de-o grija: a anulat play-out-ul! Divizia A1 la volei feminin, play-off, prima etapa Sambata, 3 martie 14.00 CSM București – CSM Lugoj 14.3o Știința Bacau – CSM Targoviște 18.00 Volei…

- Invingatoare luni, cu 3-0 (23, 18, 9) pe terenul lui Dinamo, Știința Bacau pregatește primul meci din turneul 1-6: sambata, acasa, cu CSM Targoviște Punct și de la capat. Sau, mai exact, puncte; trei la numar. Luni seara, Știința Bacau a tras cortina peste sezonul regulat, invingand cu 3-0 la București,…

- declara capitanul Științei, Denisa Rogojinaru dupa victoria cu Alba Blaj Știința va ataca play-off-ul Diviziei A1 de pe podium. Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, voleibalistele bacauane sunt pe locul 3. Inaintea multi-naționalei CSM Targoviște și a revelației Agroland Timișoara. Echipa…

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo) a castigat Cupa Romaniei, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. In finala, Bianca Pascu a invins-o pe Sabina Martis (CSA…

- Agroland Timișoara invinge la Targoviște și ataca podiumul in Divizia A1 la volei feminin! Rezultatele etapei a 16-a din Divizia A1 la volei feminin (runda programata de FR Volei pentru data de 14 februarie 2018), conform voleiromania.ro. Marți, 13 februarie 2018 Știința Bacau – CSU Medicina CSȘ Tirgu…

- Polițiști locali din județele Bacau, Suceava, Braila, Tulcea, Galați, Neamț, Iași și Vrancea, dar și din București vin sambata, 17 februarie, la Slanic Moldova pentru a fi alaturi de colegii lor de aici la o manifestare de protest organizata cu sprijinul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor…

- In intrecerea feminina a Diviziei A de handbal, sambata, 10 februarie, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor din Constanta se joaca meciul CSU Neptun locul 2, cu 45 de puncte HC Dinamo Bucuresti locul 7, cu 30 de puncte , in runda a 20 a a campionatului. In meciul anterior, CSU Neptun a trecut de Stiinta…

- E duelul ranitelor. Sau al „amaratelor”, pentru a-l cita pe Florin Grapa. Știința Bacau și CSM Targoviște iși ling ranile dupa ce au ratat o confruntare directa in „sferturile” Cupei Challenge. Și ce aproape au fost sa incinga o batalie pentru accederea in semifinalele competiției europene! Ambele echipe…

- Partida de sambata, din campionatul Diviziei A1 la volei feminin dintre Știința Bacau și CSM Targoviște ar merita un public la nivelul celui din „sfertul” Challenge Cup cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dar la fel de adevarat este ca și publicul bacauan ar merita un alt tratament din partea forțelor de ordine…

- Intre 29 ianuarie și 2 februarie, in județul Bacau s-au inregistrat 21 de noi cazuri de rujeola, fapt care ne situeaza pe primul loc pe țara. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat 64 de cazuri noi de rujeola in noua judete…

- Invinsa fara drept de apel in runda trecuta, la Tulcea, divizionara A de handbal feminin Știința Bacau revine in fața propriilor suporteri. Acolo unde o așteapta, insa, un examen dificil. Sambata, de la ora 11.00, studentele primesc vizita vice-liderei Seriei A, Neptun Constanța. Partida conteaza pentru…

- Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și in Bacau. Dupa feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotarat sa ofere serviciile sale și in Bacau. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și in Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București avand…

- Revenita din Elveția, unde a obținut un succes prețios in dinamica accederii in „sferturile” Challenge Cup, Știința și-a reluat șirul victoriilor in campionat. Duminica, in etapa a 13-a a Diviziei A1, bacauancele au trecut facil, cu 3-0 (10, 17, 13), pe teren propriu, de penultima clasata, Penicilina…

- Handbalistele Științei au inregistrat sambata cea de-a noua infrangere stagionala. In etapa a 18-a a Diviziei A, bacauancele au fost invinse cu 30-22 pe terenul celor de la CSȘ Tulcea, echipa in fața careia pierdusera și jocul din tur, de acasa. Runda viitoare, studentele vor avea parte de unul dintre…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta joaca, sambata, de la ora 14, la Sala Sporturilor, impotriva echipei CSU Targoviste, in etapa a XVlll-a a Diviziei A, Seria A. In tur, la Targoviste, formatia antrenata de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie s-a impus fara drept de apel, scor 45-12 (22-6),…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Sorin Brașoveanu a primit astazi vizita Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, ambasador al Republicii Belarus la București. La intalnire a participat și primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia. Discuțiile au fost caracterizate de un mare interes de colaborare,…

- Parcursul tenismenului bacauan Bogdan Manole la Campionatul Național de Iarna U16 de la București s-a oprit in „sferturi”. Joi, sportivul legitimat la SCM Bacau a fost invins cu 6-4, 6-1 de favoritul nr. 3 al competiției, Sebastian Gima. In tururile precedente, Manole trecuse cu 6-2, 6-2 de Calin Postea…

- Mladost Zagreb- Azerrail Baku. La cum se așezasera lucrurile, una dintre optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin parea sa fie acesta. Mladost se impusese in prima manșa a „șaisprezecimilor” cu 3-1 pe terenul elvețiencelor de la Sm’Aesch. Iar Azerrail remontase infrangerea din tur, de…

- Divizionara A de handbal feminin a Bacaului, Știința iși face azi debutul intern in 2018. Invinsa in prima etapa a returului la Iași, gruparea bacauana spera sa ia toate punctele in jocul programat in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14.00, in Sala Sporturilor, contra antepenultimei clasate, Danubius…

- Dupa cele doua infrangeri suferite saptamana trecuta, CSM Bacau cauta victoria in amicalul de azi, de la ora 17.00, contra Vasluiului Divizionara A de handbal masculin CSM Bacau va juca astazi cel de-al treilea amical al iernii. De la ora 17.00, in Sala Sporturilor, „csmeii” vor primi vizita gruparii…

- Divizia A1 la volei feminin, etapa a 12-a. Alba Blaj, victorie in devans. CSM Volei Alba Blaj – ACS Penicilina Iași 3:0 (25:22, 25:20, 25:11) – meci disputat in devans, pe 15 ianuarie 2018 – cele doua echipe au cazut de acord sa joace la Blaj atat meciul din tur, cat și cel din retur! Sambata 20 ianuarie…

- Se știe: cine se scoala de dimineața departe ajunge. Eventual, in optimile de finala ale Cupei Challenge. Voleibalistele Științei Bacau s-au trezit duminica trecuta cu noaptea-n cap. Pentru a ajunge departe: cale de peste 2000 kilometri. Mai exact, 2600 km, atat cat au strabatut pe calea aerului pentru…

- Ca și in anul 2017, calendarul atletic intern va fi deschis la București. La sfarșitul saptamanii viitoare, capitala va gazdui Cupa RMA pentru Seniori, Tineret, juniori și Masters. Și tot ca o constanta a ultimilor ani, luna ianuarie va aduce și in 2018 nu mai puțin de trei competiții de atletism in…

- La cenaclul literar „Octavian Voicu”, condus de poetul Petru Scutelnicu, a avut loc lansarea volumului „Le mangeuses de rouge a levres de Casablanca” (Rovimed Publishers, Bacau, 2017), traducerea in limba franceza de catre autor, Doru Ciucescu, a volumului „Mancatoarele de ruj de buze din Casablanca”,…