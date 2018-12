Stiri pe aceeasi tema

- Știința Explorari Baia Mare iși ia la revedere de la suporteri in acest an cu un meci pe care il va disputa in compania formației SCMU Craiova. Partida din etapa a 11-a, ultima a turului Diviziei A1, este programata sambata, 15 decembrie, la ora 12. Jocul va fi arbitrat de clujenii Andrei Savu și Cristian…

- Runda a 9-a din Divizia A1 de volei masculin se disputa in acest weekend. Din cauza numarului impar de echipe (11) aliniate la startul campionatului, se joaca doar cinci partide, Știința Explorari urmand sa stea. Programul etapei a 9-a (sambata, 8 decembrie): – Dinamo București – VCM Piatra Neamț (ora…

- Știința Explorari are parte de un nou duel dificil in etapa a 7-a a Diviziei A1 de volei masculin. Baimarenii vor intalni in deplasare sambata, 24 noiembrie, de la ora 18, echipa CSM Campia Turzii. Partida va fi arbitrata de Ionuț Buciu (Zalau) și Alina Suciu (Oradea), Marian Stoica (București) urmand…

- Știința Explorari va juca in capitala impotriva echipei CSM București, in cadrul etapei a 5-a a Diviziei A1 de volei masculin. Meciul se va disputa sambata, 10 noiembrie, de la ora 17, in sala din localitatea Dobroești. Jocul va fi arbitrat de Tudorel Arbunea (Braila) și Florin Dimachi (Galați). Observator…

- Un meci spectaculos a fost in sala “Lascar Pana”, in cadrul etapei a 4-a a Diviziei A1 de volei masculin. In sezonul precedent Știința Explorari a produs o mare surpriza și a invins pe teren propriu Arcada cu 3-1, fapt ce a contribuit decisiv in economia campionatului, Arcada ratand titlul național.…

- Știința Explorari va juca pe teren propriu cu vicecampioana Arcada Galați, in cadrul etapei a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin. Partida este programata sambata, 3 noiembrie, la ora 12, și va fi arbitrata de clujenii Andrei Savu și Lucian Husa. Observator FRV a fost desemnat Mihai Marin (Ploiești).…

- La finalul saptamanii sunt programate meciurile etapei a 3-a din Divizia A1 a campionatului național de volei masculin. Știința Explorari va juca in deplasare cu Unirea Dej. Partida va fi arbitrata de bucureștenii Mihai Coman și Alexandru Prodana. Observator FRV va fi Dorin Ștefan (București). Ca de…

- In acest weekend incepe sezonul 2018-2019 al Diviziei A1 de volei masculin, cu 11 echipe la start, dupa ce campioana Tricolorul LMV Ploiești s-a retras din campionat. Știința Explorari intalnește, in deplasare, VM Zalau, una dintre candidatele la titlu in acest sezon. Meciul are loc duminica, 14 octombrie,…