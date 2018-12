Volei, Divizia A1: Cu suporterii la inaltime, CSM Campia Turzii reuseste sa incheie anul 2018 cu o victorie importanta obtinuta in fata celor de la Unirea Dej! (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

Victorie imensa obtinuta de voleibalistii de la CSM Campia Turzii,in deplasare la Piatra Neamt,acolo unde au dispus cu scorul de 3-0 (25-19; 25-23; 25-16) de formatia locala VCM. Izbanda de pe...

Diferenta de valoare si de buget a fost vizibila in aceasta seara in intalnirea dintre formatiile CSM Campia Turzii si ACS Volei Municipal Zalau, care s-au duelat in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev"...

Bucurie mare in acesta seara in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii, dupa victoria obtinuta de voleibalistii de la CSM Campia Turzii in partida de campionat cu Stiinta Explorari Baia...

Partida de astazi jucata pe Stadionul Municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii, dintre formatia CSM Campia Turzii si Viitorul 2014 Soporu de Campie, a inceput cu un moment regretat, unul de...

Rezultatele nefavorabile din primele trei etape din campionat se pareau ca isi vor pune amprenta asupra jocului voleibalistilor de la CSM Campia Turzii, doar ca daruinta, ambitia, atitudinea si...

Dupa trei partide jucate in propria sala, voleibalistii de la CSM Campia Turzii se afla in fata cu primul meci din deplasare, acesta urmand a se disputa pe data de 27 octombrie, incepand cu orele 17,...

Lipsiti de prezenta a patru titulari, cei de la CSM Campia Turzii nu pareau prea optimisti in privinta obtinerii unui rezultat bun in intalnirea jucata in cadrul etapei a 7-a, cu una dintre...

Prima editie a Cupei "CSM TROPHY" a fost castigata ieri seara de catre echipa gazda CSM Campia Turzii, dupa ce aceasta a reusit sa invinga in ultima partida cu scorul de 3-1 (25-18; 25-18; 23-25;...