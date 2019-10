Volei, Divizia A1: Chiar daca a pierdut, CSM Campia Turzii a obtinut primul punct in acest sezon! (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii de la CSM Campia Turzii au inceput cum nu se poate mai bine partida jucata astazi pe Stadionul Municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii, contra celor de la Unirea Iclod, cu un gol repede... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 18-19 octombrie 2019, la Brasov s-a desfasurat Camionatul National de Judo Veterani, organizat de Federatia Romana de Judo. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- SCM Timisoara a avut ceva emotii pe finalul intalnirii cu SCMU Craiova, dar a reusit sa se impuna in premiera in editia 2019-20. Alb-violetii au castigat cu 84-73 dupa ce i-au condus si cu 25 de puncte diferenta pe olteni in runda a doua a Ligii Nationale. Timisorenii au obtinut prima victorie dupa…

- Cu un lot restrans datorat accidentarilor survenite in ultimul moment, CSM Campia Turzii a pierdut la mare lupta, scor 0-3 (22-25; 21-25; 21-25) in deplasare, pe terenul unei echipe ce se lupta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In prima partida din noul sezon din Divizia A1, la volei masculin, CSM Campia Turzii intalneste, sambata 12 octombrie de la orele 18.00, in Sala Sporturilor "IOAN STANATIEV" din Campia Turzii, o alta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Timp de trei zile, formatia de volei masculin CSM Campia Turzii a participat la Dej, la Cupa Unirea, competitie la care au mai fost prezente echipele Unirea Dej, Universitatea Cluj-Napoca si Steaua... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu o saptamana inaintea debutului in ediția 2019-2020 din Divizia A1, voleibalistii din Campia Turzii participa la un turneu amical la Dej. Acesta se desfașoara in perioada 3-5 octombrie și vor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Luni, 2 septembrie, voleibalistii de la CSM Campia Turzii si-au reluat pregatirile in vederea abordarii sezonului 2019-2020 din Divizia A1. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!