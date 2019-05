Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de volei masculin Dinamo Bucuresti si Arcada Galati vor disputa finala Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat sambata, la Turneul Final Four de la Alexandria, formatiile ACSVM Zalau, respectiv Stiinta Explorari Baia Mare, potrivit news.ro.In prima semifinala, Dinamo Bucuresti a invins…

- Turneul final al Cupei Romaniei 2019 la volei masculin se va desfasura in Alexandria, judetul Teleorman, in perioada 11-12 Mai. La competitie participa echipele: Dinamo Bucuresti, Volei Municipal Zalau, Stiinta Explorari Baia Mare si Arcada Galati. Semifinalele competitiei se vor desfasura sambata,…

- Sezonul voleibalistic intern 2018/2019 se va incheia la finalul acestei saptamani cu meciurile din turneul final al Cupei Romaniei, adica trei meciuri, respectiv semnifinalele și finala. Turneul final se va desfașura in Alexandria (județul Teleorman), in perioada 11-12 mai. La competiție participa echipele:…

- Final Four-ul Cupei Romaniei, la feminin, se va disputa la Bistrița-Nasaud, dupa ce Federația Romana de Handbal a declinat ofertele de organizare a doua dintre echipele angrenate in competiție: SCM Rm. Valcea și HC Zalau. Turneul final va avea loc in perioada 20/21 aprilie. ...

- Baimarenii au invins in antepenultima etapa pe Campia Turzii și indiferent de rezultatele ultimelor doua etape nu pot urca (nici cobori) de pe poziția a opta. Cele doua jocuri ramase sunt insa foarte bune pentru pregatire, Explorari urmand sa participe la Final Four-ul Cupei Romaniei, care va avea loc…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, se va duela cu finalista Cupei CEV, Volei Alba Blaj, in semifinalele Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti de vineri. In cealalta disputa se vor duela CSM Targoviste si CSM Lugoj. Turneul Final Four al Cupei Romaniei va avea loc la Alexandria,…

- Echipa de handbal masculin Poli Timisoara a castigat, duminica, dupa 33 de ani, trofeul Cupa Romaniei, la Turneul Final Four de la Focsani. Poli s-a impus in finala competitiei, in fata formatiei Steaua Bucuresti, cu scorul de 31-27 (15-14), si si-a trecut in palmares al doilea trofeu din istorie.Medalia…

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin va avea loc la Focsani, in premiera, in 9 si 10 martie, cu participarea echipelor Steaua Bucuresti, Dinamo Bucuresti, Poli Timisoara si CSM Focsani, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO Cuvinte rare adresate de Simona Halep unui roman,…