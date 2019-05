Volei Alba Blaj a sărbătorit cucerirea celui de-al IV-lea titlu de Campioană a României Volei Alba Blaj, cea mai titrata echipa din istoria județului Alba, a sarbatorit, la superlativ, caștigarea celui de-al IV-lea titlu de Campioana a Romaniei, in Sala „Timotei Cipariu”, in fața minunaților fani, cu prilejul ultimei etape a stagiunii. “Titlul a revenit acasa” este sloganul sezonului in “Mica Roma”, dupa ce fetele lui Darko Zakoc au cucerit iarași medaliile de aur, trofeul fiind decernat in cadrul festivitații de premiere a incununat un sezon remarcabil. Fiesta s-a declanșat in Sala “Timotei Cipariu”, micuța localitate fiind in sarbatoare dupa aceasta performanța de senzație a echipei… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

