Volatilitatea predictibilă a Iranului şi Coreei de Nord 3 ianuarie - Una incepe sa-si abordeze constrangerile geografice, cealalta transforma intr-un atu pozitia geografica nefavorabila. Previziunea Geopolitical Futures pentru anul 2018 estimeaza ca cele doua regiuni cele mai volatile ale lumii vor fi Orientul Mijlociu si Asia de Est. Nemultumirea populara in Iran provocata de situatia economica s-a revarsat in ultima saptamana din decembrie si a continuat la inceputul noului an. S-a ajuns la punctul in care ea ameninta pozitia celui mai influent actor din regiune in anul 2018. In acelasi timp, in Asia de Est, in ziua de Anul Nou liderul…

- Pretul petrolului a ajuns la cote record Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza…

- "Iranienii se extind in Orientul Mijlociu, cu forte vaste, nu prea ii retine nimic. Iranul este pe cale sa realizeze visul de a crea legaturi care sa ii permita sa trimita trupe in Orientul Mijlociu", a declarat Yossi Cohen, cu ocazia unei reuniuni desfasurate marti la Ministerul israelian de Finante.Directorul…

- Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean, este ca sportivii nord-coreeni vor fi insotiti de oficialitati de rang inalt de la Phenian.Convorbirile urmau sa continue marti dupa-masa, in Casa Pacii, o cladire cu trei niveluri din Coreea de Sud, imediat langa zona demilitarizata.Cele…

- "Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim o optiune legitima, Romania dovedeste inca o data respect fata de principiile de drept si fata de legea internationala” a declarat Fuad Kokaly, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului Palestina la Bucuresti, potrivit unui…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decat Kim Jong-Un, relateaza Agerpres . „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat…

- A șasea zi de proteste masive în Iran a crescut bilanțul morților la cel puțin 21 de persoane, dupa ce alți 9 oameni și-ar fi pierdut viața noaptea trecuta, informeaza BBC News. Șase dintre decese au avut loc în orașul Qahderijan din centrul Iranului, în timpul unei ambuscade…

- Coreea de Sud a propus, marti, discutii la cel mai inalt nivel cu oficialitatile de la Phenian, la 9 ianuarie, pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dupa ce Kim Jong-Un a evocat o participare nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza BBC conform News.ro . “Speram ca Sudul si Nordul…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Ministerul Afacerilor Externe reafirma pozitia cunoscuta cu privire la implementarea "solutiei celor doua state", Israel si Palestina, care sa coexiste in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict. Potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES, MAE reitereaza…

- Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a afirmat ca va avea joi o conferinta de presa in care va prezenta dovezi incontestabile ca Iranul incalca rezolutiile ONU, adaugand ca va vorbi si despre actiunile destabilizatoare ale Iranului in Orientul Mijlociu, relateaza ABC News.

- Administrația Donald Trump este așteptata sa ia o decizie istorica. Președintele a anunțat ca se pregatește sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala statului Israel asta deși aliații din Orient ai Washingtonului au avertizat ca decizia ar putea duce la escaladarea tensiunilor in zona. Președintele…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un ar putea anunța oficial finalizarea programului nuclear al Coreei de Nord chiar in mesajul sau de Anul Nou, a declarat marți o sursa din cadrul Ministerului Unificarii de la Seul, transmite agenția Yonhap. „Dupa aceasta, Nordul și-ar putea dezvalui poziția privind modul…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Vicepresedintele american a facut aceasta afirmatie cu ocazia unui eveniment organizat de reprezentanta Israelului la ONU prin care s-a marcat adoptarea pe data de 29 noiembrie 1947 a Rezolutiei ONU 181, act care a condus la crearea statului Israel. In timpul campaniei prezidentiale, Trump…

- Chiar daca liberalul Predoiu s-a declarat nemultumit de tonul folosit in recentul comunicat facut public dinspre Departamentul american de Stat, liderul PNL a dat sa tempereze ecoul acestei luari de politie, spunand ca parerea fostului ministru al Justitiei este una personala, nicidecum a partidului.…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite, a declarat, vineri, ca Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, este ”noul Hitler din Orientul Mijlociu”, in contextul in care tensiunile dinte Riyad si Teheran s-au intensificat in ultimele saptamani, relateaza New York Times. Arabia Saudita…

- Stephanie Masland Bohlen, viceconsul al SUA, a fost impuscata in picior in cursul noptii de joi spre vineri, pe Autostrada BR-101, in zona Angra dos Reis, situata la periferia orasului Rio de Janeiro, afirma surse citate de Globo.com. Potrivit autoritatilor braziliene, indivizi ramasi neidentificati…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a evocat joi 'cooperarea fructuoasa' si 'secreta' a Israelului cu state arabe, intr-un context de ingrijorari fata de influenta in crestere a Iranului in Orientul Mijlociu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai multi lideri israelieni au declarat…

- "Trebuie sa acordam Partidului Social-Democrat sansa de a reanaliza pozitia", a declarat Peter Altmaier, seful de cabinet al Angelei Merkel. Formatiunile politice germane trebuie sa continue negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale, in scopul mentinerii imaginii Germaniei…

- Israelul are legaturi secrete cu "mai multe" tari arabe, dar nu spune care sunt la cererea acestora, a afirmat duminica ministrul energiei, Yuval Steinitz, la postul militar de radio, relateaza AFP.Aceasta declaratie a fost facuta la cateva zile dupa un rar interviu acordat de seful statului-major…

- Politia din Japonia a precizat ca in accident a fost implicat un militar american in varsta de 21 de ani, care era la volanul unei masini in pofida faptului ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma accidentului, un cetatean japonez si-a pierdut viata. In urma testelor efectuate,…

- In ultimele luni, tensiunile dintre Ryiad si Teheran s-au intensificat, cele doua puteri din Orientul Mijlociu ocupand pozitii divergente in razboaiele din Siria si Yemen, dar si in ceea ce priveste criza din Liban. ”Arabia Saudita nu va sta cu mainile incrucisate in fata agresiunilor Iranului…

- Șeful diplomației saudite, Adel al-Jubeir, a afirmat, duminica, in cursul unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe la Cairo, ca țara sa nu va sta cu "mainile incrucișate" in fața politicii agresive a Iranului, relateaza AFP. Tensiunile s-au intensificat în ultimele luni…

- Israelul este dispus sa colaboreze cu tari arabe, inclusiv cu Arabia Saudita, pentru a contracara amenintarile Iranului, afirma generalul Gadi Eisenkot, seful Statului Major al armatei israeliene, evocand posibilitatea unor noi aliante in Orientul Mijlociu in timpul Administratiei Donald Trump, informeaza…

- Franta este preocupata de 'tentatia hegemonica' a Iranului in Orientul Mijlociu, a declarat, joi, la Riad, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau saudit Adel al-Jubeir, mentionand in special programul de rachete balistice al Teheranului, potrivit…

- Aceasta desemnare a fost retrasa de Administratia George W. Bush in anul 2008, iar reincluderea pe lista statelor care sponsorizeaza terorismul ar insemna impunerea de noi sanctiuni unilaterale impotriva regimului stalinist de la Phenian. "Presedintele a spus ca va decide la finalul calatoriei",…

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau in Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24. Aceasta desemnare a fost retrasa de Administratia George W. Bush…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite a acuzat gruparea militanta Hezbollah de lansarea rachetei ce a lovit capitala Riyadh la ordinele venite din partea Iranului. Adel bin Ahmed, ministrul de Externe, a declarat luni pentru postul CNN ca Arabia Saudita considera atacul a fi un act de razboi din partea…

- Dupa așezarea carților și a taberelor, conflictul mocnit din Orientul Mijlociu intre Iranul șiit și Arabia Saudita sunita a izbucnit. Prin intermediari, parțile se confruntau deja de ceva vreme, dar duminica Arabia Saudita a fost ținta unei rachete a hitiților din Yemen, racheta interceptata in zbor,…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul si Moscova trebuie sa-si accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite si a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat televiziunea de stat…

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de acțiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge forțele SUA staționate în regiune, a declarat, marți, șeful Gardienilor Revoluției, informeaza Reuters citata de Agerpres. În contextul în care președintele american…

- Ambasadele Elvetiei la Riad si Teheran au semnat acorduri pentru a reprezenta interesele iraniene in Arabia Saudita si interesele saudite in Iran, a anuntat miercuri guvernul elvetian, relateaza Reuters. In urma ruperii relatiilor dintre cele doua state rivale din Orientul Mijlociu, la inceputul…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. Serghei…

- Presedintele Donald Trump anunta noi sanctiuni impotriva Iranului si avertizeaza ca SUA se pot retrage „oricand“ din Acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul. Europa nu vede cu ochi buni strategia liderului de la Casa Alba.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, vineri seara, ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce “oricand”. “Nu putem si nu vom putea certifica…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa prezinte astazi strategia administrației sale fața de Iran: se așteapta ca ceara sancțiuni pentru ceea ce considera &"politica agresiva&" a Iranului în Orientul Mijlociu, dar nu și