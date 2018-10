Stiri pe aceeasi tema

- Timp de patru secole, Principatele Romane au fost vasale ale Imperiului Otoman. Voievozii romani au platit tribut in tot acest timp, dar si nenumarate alte taxe impuse de Inalta Poarta. Mai mult, sultanul vindea dupa bunul plac tronul Principatelor pretendentilor care plateau mai mult. Cu toate acestea,…

- Marius Dragomir ramane in istorie nu doar pentru recordul de a fi primul cel mai vandut artist pop dupa Revoluție. Mai nou, cantarețul de 49 de ani are și propriul bust! Solistul roman care a vandut aproape doua milioane de exemplare cu un singur album și a ajuns in Billboard cu „Party in Transylvania”…

- Nu iti trebuie cine stie ce conditie fizica si nici foarte multi bani. Ai nevoie doar un caiac, de un cort si de vointa. Asta este cheia succesului pentru a vedea Europa timp de mai bine de doua luni, pe Dunare, din Germania pana in Delta romaneasca. Este o experienta prin care trec anual zeci de europeni,…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, este nemultumit de decizia luata de PLDM, PAS si PDA de a protesta in ziua de 27 august, la monumentul lui Stefan cel Mare din centrul Capitalei, care a avut scopul de a nu permite conducerii tarii sa depuna flori cu prilejul Zilei Independentei.

- Grav accident la intersectia Stefan cel Mare cu Petru Movila. Doua masini s-au tamponat violent, in cosecinta soferul si pasagerul Opelului au fost transportati de urgenta la spital. Din informatiile preliminare in momentul tamponarii nu au reactionat airbagurile.

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea sau fost solicitati sa intervina in localitatea Harsova.Din primele informatii este vorba despre un cal, blocat in noroi, pe malul Dunarii, in zona cetate. ...

- Sub semnul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, la Sighetu Marmației se organizeaza in perioada 17-19 august Festivalul de muzica și arta medievala, „AETERNUS MARAMOROSIENSIS” ediția a VIII-a și Gala muzicii folk – „FLOARE DE COLȚ”, ediția a VI-a. In Marea Parada au fost reconstituite figurile importante…

- Numerosi domnitori din trecutul Moldovei si al Tarii Romanesti si-au castigat dreptul la tron platind pentru el sultanului. Altii, ca Vlad Tepes, au intrat in conflicte aprige cu otomanii, dupa ce au refuzat sa mai achite tributurile cerute.