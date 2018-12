Stiri pe aceeasi tema

- Opera Brasov ii asteapta pe cei mai mici spectatori miercuri, 28 noiembrie 2018, de la ora 11.00, in Sala Operei, la musical-ul „Micuta Dorothy”, dupa „Vrajitorul din Oz” de Frank L. Baum, pe muzica compozitorului Marius Țeicu si un scenariu scris de Silvia Kerim. Copiii vor avea astfel…

- Sambata, 10 noiembrie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt asteptati la spectacolul „Don Pasquale” de G. Donizetti, o capodopera a genului. Initial, pentru data de 10 noiembrie, Opera Brasov programase „Faust”, de Ch. Gounod, insa acesta a fost inlocuit „din motive bine…

- Cea de-a XVI-a editie a Festivalului de Opera, Opereta si Balet se incheie la sfarțitul aceste saptamani, cu o premiera prezentata in doua seri consecutive, cu doua distributii diferite si invitati speciali, conform traditiei. In acest an, premiera aleasa este „Rigoletto”, de G. Verdi,…

- In cadrul Festivalului de Opera, Opereta si Balet, Opera Brasov prezinta „Frumoasa si Bestia”, spectacol extraordinar de balet. Sambata, 27 octombrie 2018, de la ora 19.00, in Sala Operei, Festivalul de Opera, Opereta si Balet, editia a XVI-a, organizat de Opera Brasov, continua cu spectacolul…

- Festivalul de Opera, Opereta și Balet, ediția a XVI-a, organizat de Opera Brașov programeaza in mod tradițional, an de an, o seara speciala dedicata muzicii maghiare. Gala muzicii maghiare va avea loc sambata, 20 octombrie 2018, de la ora 19.00, in Sala Operei. Gala muzicii maghiare ii…

- Miercuri, 3 octombrie 2018, de la ora 11.00, in Sala Operei, cei mai mici spectatori sunt așteptați sa se bucure de povestea „Frumoasei din Padurea Adormita”, un musical pe acorduri semnate de celebrul compozitor Marius Țeicu, avand scenariul scris de Silvia Keri, dupa basmul lui Charles Perrault.…

- Sambata, 29 septembrie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, brașovenii și turiștii sunt invitați la spectacolul cu opera „La Cenerentola” de G. Rossini. „Cenușareasa” (in italiana „La Cenerentola ossia La buonta in trionfo”) este o opera comica in doua acte de Gioachino Rossini, dupa un libret…

- In preambulul deschiderii stagiunii 2018 – 2019, Opera Brasov le spune bun regasit iubitorilor muzicii, printr-un spectacol programat sa aiba loc in Piata Sfatului, sambata, 8 septembrie, de la ora 19.00. „Sarbatoarea Muzicii” este un spectacol dedicat Sfintei Fecioare Maria, ocrotitoarea…