- Dan Voiculescu ii raspunde lui Traian Basescu, dupa ce fostul președinte al Romaniei a acuzat ca, de fapt, in spatele ”sistemului ticaloșit” nu ar sta el, așa cum a fost acuzat, ci chiar cei de la PSD și foștii politicieni care au susținut aceasta formațiune, printre care și fondatorul Trustului…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere…

- "Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana…

- Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De la SRI. Azi aflam ca cel…

- Daca in urma cu trei decenii, Romania avea peste 7.000 de camine culturale, acum statul nu mai știe cate are, din varii motive. A pierdut gestiunea acestora fie pentru ca, unele au fost concesionate, fie au fost transformate, dar cu toate acestea, anual toarna sute de milioane de lei, din fonduri naționale…

- Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR 1, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.Bancile…

- Inflatia a ajuns la 4,7% in februarie, maximul ultimilor cinci ani Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum în ultimele 12 luni (martie…

- Legitimari eșuate Democrația luata la propriu, ca putere a poporului – cu alegeri libere, pluralism politic, tripartiția puterilor, suveranitatea parlamentului - are nevoie de instituții și de resurse culturale. Pot exista instituții ale democrației, dar fara democrație. Deja Hegel socotea ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca problema Kosovo este complicata si ca fara o solutie in relatia dintre Belgrad si Pristina, Serbia nu va putea adera la Uniunea Europeana, adaugand ca Romania este dispusa sa se implice in gasirea…

- Jurnalistul Victor Ciutacu explica, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, de ce a dat in judecata Parchetul General si pe conducatorul institutiei, Augustin Lazar. Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro dupa ce a fost chemat la audieri la Parchet si, ulterior, dupa clasarea dosarului,…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Kovesi, prima reactie dupa ce i s-a cerut revocarea: Voi urma procedura legala Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrul Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate…

- Sculptor in lemn, profesorul hunedorean, expert in materie de tradiții populare, studiaza semnificatia formelor pe care romanii le-au cioplit pe diversele obiecte traditionale. Intr-un fel Mircea Lac este anacronic pentru societatea in care traim. Prin natura preocuparilor sale, profesorul…

- Seful de promotie al Institutului National al Magistraturii (INM), Alinel Bodnar, a sustinut marti, la Palatul Cotroceni, ca desi uneori exista presiuni sau atacuri la independenta magistratilor, educatia profesionala ii oblige sa nu abdice de la principii. „Chiar daca uneori pot exista…

- Traian Basescu urmeaza sa devina din nou bunic. Fiica sa, Elena Basescu, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook , ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar reacția fostului președinte nu s-a lasat așteptata. „Mare bucurie! Anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena.…

- Comisia care a pierdut vremea prin sufrageria lui Oprea Raportul comisie care a anchetat realegerea lui Traian Basescu in fruntea statului in 2009, adoptat deja de plenul reunit al parlamentului, demonstreaza ca activitatea controversatei comisii a fost pierdere de vreme. Totul a pornit de la…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- In situatii exceptionale se poate actiona exceptional. O ocazie pe care PNL o pierde cu gratie. PNL incepe sa semene cu zambetul lui Ludovic Orban, acel zambet cu gura inchisa, cu colturile buzelor ridicate in sus. Ca in mastile de teatru. Una rade, alta plange. Depinde doar de linia gurii. Daca ar…

- Realizatorul Tv Mihai Gadea a publicat pe Facebook mesajul primit sambata seara din partea lui Dan Voiculescu, recent eliberat din inchisoare.”Am primit acest mesaj azi de la profesorul Dan Voiculescu. `Despre frustrarile lor și Romania noastra. Este un mesaj pentru cei dragi sufletului…

- Traian Basescu se bucura de una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. A petrecut cateva clipe alaturi de familie și a avut timp suficient sa-l sarbatoreasca pe nepoțelul sau, la implinirea varstei de trei ani.

- Daniel Pancu, un simbol al "visiniilor", a anuntat ca Academia Rapid, care nu mai are personalitate juridica si care nu ar mai putea juca barajul pentru promovarea in al treilea esalon, se va putea totusi lupta intr-o astfel de partida. "Nu stiu care e situatia, sunt juristi, eu doar va…

- "In numele Consiliului European, as vrea sa va felicit pentru numirea in functia de prim-ministru", i-a scris Donald Tusk Vioricai Dancila. "Am incredere ca Romania va continua sa contribuie constructiv la o Uniune Europeana mai puternica si unita, precum si sa sustina o zona de vecinatate…

- Șeful PMP, ex-președintele Traian Basescu, acuza PSD ca a propulsat persoane cu probleme penale și un ”analfabet” in noul Executiv condus de Viorica Dancila. ”Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea.…

- Comisia Europeana doreste reforme care sa asigure justitiei o mai mare independenta, o functionare mai buna si o mai mare incredere din partea opiniei publice, potrivit comisarului european. Evolutiile din Romania pot genera preocupare ca lucrurile nu se indreapta in directia potrivita, a…

- Fostul presedinte Traian Basescu crede ca Neagu Djuvara „a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc". Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, Romania a pierdut una…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Tineretul Național Liberal a adoptat o rezoluție care atrage atenția asupra faptului ca Romania s-a indepartat de la principiile și idealurile fondatorilor sai, iar conducerea țarii este mai degraba preocupata de propria soarta, nu de viitorul Romaniei.…

- Klaus Iohannis a facut apel la istorie intr-un discurs la Patriarhie, comentand ca principiile vremurilor Unirii Principatelor sunt actuale si astazi. „Fa ca legea sa inlocuiasca arbitrarul; fa ca legea sa fie tare! - asa il indemna Mihail Kogalniceanu pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- Gigantul suedez H&M, una dintre cele mai mari companii din retailul de moda, care s-a extins masiv in ultimii ani inclusiv in Romania, a fost acuzata de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite in care mesajul a fost considerat unul rasist. Reprezentanții H&M și-au cerut scuze la inceputul acestei…

- Lideri politici din partide ca PSD, ALDE, PNL si PMP au criticat dur rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc, precizand ca nu pot sustine un asemenea demers.

- Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, iar vacanta de Revelion a ambasadoarei Stella Ronner-Grubacic a fost una "privata", informeaza joi misiunea diplomatica la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de Facebook. Mesajul vine in contextul in care, potrivit potrivit presei…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- La sfarsit de an, oamenii serviciilor din justitie au primit ordin sa stranga de urgenta cat mai multe semnaturi impotriva Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR) si a Asociației Magistraților din Romania (AMR), prin care sa spuna ca nu i-au reprezentat in Parlament cand s-au discutat…

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- "Prea putini… Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani inteleg…

- "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu ataca, nici mai mult, nici mai putin, folosirea institutiilor statului in lupta politica in timpul mandatului meu. Gresit! Eu nu am folosit niciodata institutiile statului in lupta politica. …

- ”Raspund in felul urmator: nu exista niciun fel de motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o consultare publica care nu cred ca a existat pana in acest moment si este rezultatul observatiilor primite de la CSM, de la asociatiile profesionale si raspunde corelarilor legilor adoptate…