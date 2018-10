Stiri pe aceeasi tema

- Yeimy și amantul ei, Jesus Barrios, au luat Uber pentru a ajunge la hotel. Insa, in momentul in care s-au urcat in mașina, amandoi au avut parte de un șoc. Soțul femeii imprumutase mașina unui...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ramas miercuri la nivelul de 3,10%, atins marți, in creștere fiind doar indicele la 12 luni, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Sotul a uitat ceva acasa si se intoarce pe nepusa masa de la birou. Speriata, femeia isi ascunde amantul in sifonier. Ce intuneric este aici!, spune baiatul.Mda!, raspunde amantul.Am o minge de baseball.Da, e interesanta!Vrei sa ti-o vand?Nu, multumesc.Pacat,…

- Soțul sau este unul dintre cei mai bogați oameni din Romania și una dintre cel mai bine platite persoane din țara. In calitate de guvernator al Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu primește, lunar, 65.600 de lei. De asemenea, el mai beneficiaza și de o pensie de peste 9.300 de lei.In…

- O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un tir. Tragedia s-a petrecut intre localitatile Cornea si Plugova, din Caras Severin. Masina celor doi soti se...