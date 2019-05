Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani, cu o situatie financiara extrem de buna, a violat o copila de 15 ani, in avionul sau privat. Milionar a ademenit-o spunandu-i ca o sa-i acorde lectii de pilotaj, dar totul s-a incheiat tragic.

- CHIȘINAU, 9 mai – Sputnik. Avionul de lupta fara pilor al SUA a fost interceptat, cel mai probabil, de un avion militar rusesc. Filmul a fost publicat pe pagina maxpower din Instagram. Din imagini putem vedea ca avionul militar rusesc s-a apropiat mult de aparatul MQ-9 Reaper, care este…

- CAPRICORN – Nu iti plac discutiile in contradictoriu, dar nici nu stii sa le aplanezi. Toata diplomatia pe care o pui in joc de cate ori intri in contact cu persoanele mai nervoase din fire pare sa fie inutila, pentru ca nu le poti domoli patima cu care abordeaza orice subiect. Desi esti de parere ca…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia ADINEI IONELA CORLATEANU, in varsta de 18 ani, din localitatea Albesti, judetul Constanta.La data de 13 martie a.c., in jurul orei 15:30, aceasta a plecat voluntar de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 1,70…

- Daca te vei uita la fețele oamenilor atunci cand mergi pe strada, vei vedea ca mulți au priviri sinse, potrivit kudika. Ca și cum nu ar fi nimeni acasa. Acesta este un semn ca iși traiesc viața pe pilot automat. ...

- Un pilot fals care a efectuat zboruri mai bine de 20 de ani a fost descoperit dupa un "incident" deasupra spațiului aerian elvețian, în timpul unui zbor dinspre Africa de Sud catre Germania, la sfârșitul anului 2018.

- Un raport provizoriu al Departamentului britanic de Investigare a Accidentelor Aviatice (AAIB) cu privire la accidentul in care a murit fotbalistul Emiliano Sala arata ca avionul in care se aflau jucatorul si pilotul David Ibbotson era rupt in trei bucati atunci cand a fost gasit.“Avionul…