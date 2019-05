Stiri pe aceeasi tema

- Canadianca cu origini romane Bianca Andreescu, locul 24 WTA, a obținut din nou o victorie importanta impotriva jucatoarei de tenis din Germania Angelique Kerber și s-a calificat in optimile turneului de la Miami, conform Mediafax.Citește și: Niculae Badalau a EXPLODAT dupa ce a fost atacat…

- Meciul dintre Bianca Andreescu si Irina Begu disputat in primul tur al turneului WTA de la Miami a avut o desfasurare halucinanta. Canadianca a eliminat-o pe Begu, scor 4-6, 7-6, 6-2 in doua ore si 33 de minute, dupa ce romanca a condus cu 5-1 si a avut o minge de meci in setul II. Irina a inceput…

- Siria a condamnat vineri o afirmatie a presedintelui american Donald Trump conform careia Statele Unite ar trebui sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmit DPA si AFP. "'Dupa 52 de ani, este timpul ca Statele Unite sa recunoasca deplin Suveranitatea…

- George Cosac, președintele FRT, e sigur de faptul ca Bianca Andreescu nu va putea trece de Irina Begu in primul tur de la Miami, deși jucatoarea din Canada cu origini romanești tocmai a caștigat Indian Wells. „Pun pariu ca va caștiga Irina. Spun asta pentru ca la fete este greu sa faci fața in doua…

- Bianca Andreescu a caștigat finala de la Indian Wells. Canadianca ce are origini romanești a trecut de Angelique Kerber, in trei seturi, și a intrat in top 30 WTA. Aceasta a fost felicitata de nume grele atat de sport, cat și din politica din Canada. Premierul Canadei, Justin Trudeau: „De la un wild…

- BIANCA ANDREESCU - ANGELIQUE KERBER LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Bianca Andreescu (locul 60 WTA), tanara de 18 ani din Canada, de origine romana, va juca finala Indian Wells 2019 cu experimentata Angelique Kerber, nr. 8 WTA, fost lider mondial, in varsta de 31 de ani. Meciul are loc…

- Protestul anunțat pentru 15 martie 2019, cand mai multe companii iși vor sista activitatea, nu a ramas fara ecou in randul liderilor PSD Bacau. Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, și senatorul Dragoș Benea, președintele PSD... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.